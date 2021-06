Jovanotti, non tutti sanno di quell’incidente: punti, ferite sul volto e la forza di chi non si arrende mai.

Jovanotti, pseudonimo di Lorenzo Cherubini, è un amatissimo cantautore; è diventato famoso alla fine degli anni ottanta, e da allora ne ha fatto di strada. Negli anni è divenuto sicuramente uno degli artisti più amati e apprezzati del panorama musicale, e questo è evidente, il merito è del suo talento e del suo grande genio.

Anche lui, come molti personaggi del mondo dello spettacolo, è molto attivo sui social, dove, qui, condivide immagini davvero particolari, soprattutto riguardo i suoi progetti lavorativi. I suoi follower, poi, sono sempre lì, pronti ad osservare e ammirare ogni cosa, tanto che il suo profilo instagram, conta oltre un milione di follower. Ed è qui che, Jovanotti, ha reso noto un brutto incidente subito, pubblicando la foto con i punti sul viso. Vediamo insieme l’accaduto.

Jovanotti, non tutti sanno dell’incidente ed i punti, e quella sua grande forza

Come vi abbiamo anticipato, Jovanotti è molto attivo sui social, e in particolare, sul suo profilo instagram, condivide spesso immagini inerenti la sua vita professionale. Ma non mancano anche altri scatti. In una foto resa nota, l’artista si è mostrato con i punti sul viso. Nulla di preoccupante, sia chiaro, anzi, l’incidente non è di adesso, ma di qualche tempo fa.

La foto, infatti, è stata pubblicata nel 2019, esattamente ad ottobre. Il cantautore, in didascalia, ha spiegato quanto successo, non mancando di ironia, che da sempre lo contraddistingue. “Mi ero dimenticato per un attimo che sulla terra esiste la forza di gravità e lei me lo ha ricordato. Non è niente, roba di sport, oggi tolgo i punti“, ha scritto a corredo dell’immagine.

Jovanotti si è mostrato con i punti su un occhio, che come è evidente, è ferito. Si è tratto di un incidente avvenuto durante lo sport, e anzi, proprio quel giorno esatto, ha scritto di dover andare a togliere i punti. Eravate a conoscenza di quest’incidente dell’artista, di qualche anno fa?