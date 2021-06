Marco Mengoni, questo annuncio nessuno se lo sarebbe mai aspettato, eppure finalmente è arrivato: la notizia attesissima, i dettagli.

È una delle voci più amate della musica nostrana, Marco Mengoni. Entrato a far parte di questo mondo con la sua partecipazione ad X-Factor, il cantante di Ronciglione ha conquistato tutto il pubblico italiano in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati esattamente 12 anni dalla sua partecipazione al talent, il buon Mengoni continua ad incantare milioni e milioni di sostenitori con i suoi incredibili capolavori musicali.

Leggi anche –> Marco Mengoni, sapete che lavoro faceva prima del successo? Il retroscena che non tutti conoscono

Risale proprio a qualche ora fa, l’annuncio che Marco Mengoni non ha affatto potuto fare a meno di condividere con i suoi followers. Attivissimo sul suo canale Instagram, il cantante non ha perso occasione di poterli aggiornare su un’importantissimi novità. L’annuncio, vi assicuriamo, è del tutto inaspettato, eppure era tanto atteso da diverso tempo. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Marco Mengoni, l’annuncio è stratosferico: notizia attesissima

È proprio sul suo canale social ufficiale, dove tra l’altro è amatissimo, seguitissimo ed attivissimo, che Marco Mengoni non ha potuto fare a meno di condividere con il suo pubblico un incredibile annuncio. La notizia, come dicevamo precedentemente, era davvero attesissima. Ed è proprio per questo motivo che, in men che non si dica, ha fatto impazzire di gioia tutti i suoi ammiratori. A questo punto, però, ci chiediamo: di che cosa stiamo parlando esattamente? Cosa avrà mai potuto annunciare il buon Mengoni che, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto scatenare tutti i suoi followers. La risposta è piuttosto semplice: il bel Marco ha annunciato l’inizio del suo tour.

Leggi anche –> Marco Mengoni da adolescente, retroscena incredibile: ‘Sono finito in ospedale’, il sorprendente motivo

Dopo Emma Marrone, anche Marco Mengoni inizia a fare concerti in giro per l’Italia dopo lo stop causato dall’emergenza Coronavirus. Da quanto si apprende da questo annuncio, sembrerebbe che, al momento, le date siano due: 19 Giugno a Milano e il 22 Giugno a Roma. Questo, però, non esclude il fatto che, molto presto, potrebbero essercene anche altre.

Insomma, la notizia è davvero fenomenale. Ed è per questo motivo che, subito, è rimbalzato tra i suoi ammiratori.