Martina Colombari e Billy Costacurta celebrano ben 17 anni di amore: li avete mai visti nel giorno del loro matrimonio? Come sono cambiati!

Senza alcun dubbio, quello di ieri è stato un giorno molto importante per Martina Colombari e Billy Costacurta. Proprio ieri, Mercoledì 16 Giugno, la coppia ha celebrato ben 17 anni di matrimonio. Avete letto proprio bene, si! Era esattamente il 16 Giugno del 2004 quando, giovanissimi ed innamoratissimi, i due piccioncini si dicevano “si” sull’altare. Da quel momento, sono trascorsi tantissimi anni. E di strada ne hanno fatta insieme. Una cosa, però, non è mai cambiata nel tempo: il loro amore.

È proprio nel giorno del loro anniversario, però, che Martina Colombari non ha affatto resistito dal pubblicare uno scatto di coppia del tutto inedito. E che, soprattutto, ce li mostra nel giorno del loro matrimonio. Voi li avete mai visti in questo giorno tanto speciale? Ci pensiamo noi a farlo, state tranquilli. Quello che, però, adesso ci domandiamo è: come sono cambiati in tutti questi anni? Ebbene, volete proprio saperlo? Guardare per credere!

Martina Colombari e Billy Costacurta nel giorno del loro matrimonio: li avete mai visti?

Sono trascorsi esattamente 17 anni da quando Martina Colombari e Billy Costacurta si sono giurati amore eterno. Ecco, ma voi li avete mai visti nel giorno del loro matrimonio? Proprio qualche ora, in occasione del loro anniversario, l’ex Miss Italia ha condiviso uno scatto inedito delle loro nozze. L’avete visto anche voi? Se la risposta è negativa, state tranquilli: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

Attualmente, Martina Colombari e Billy Costacurta vantano di un fascino davvero incredibile, ma come sono cambiati nel corso del tempo? Appurato che, ben 17 anni fa, è stato celebrato il loro matrimonio, ma come sono cambiati? Guardate un po’ qui:

È proprio questo lo scatto che, diverse ore fa, Martina Colombari ha condiviso sul suo canale social ufficiale in occasione del suo anniversario. Che dire? Beh, non c’è assolutamente niente. In questo scatto, lo si vede chiaramente, la bella Martina e Billy sono decisamente giovani. Eppure, nel corso degli anni, non sono affatto cambiati! Siete d’accordo?