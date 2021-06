Avete mai visto la casa di Melissa Satta? Sui social, spuntano alcuni scatti: spunta un dettaglio “clamoroso”, avete notato anche voi?

È stata una delle protagoniste indiscusse di Striscia la Notizia, Melissa Satta. In compagnia della bella Thais, la giovanissima sarda è stata la velina del tag satirico di Antonio Ricci dal 2005 al 2008. Da quel momento, la bella Satta ha letteralmente cavalcato la cresta dell’onda. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati anni dalla sua partecipazione al programma e non sia più una presenza fissa sul piccolo schermo, Melissa continua a vantare di un successo davvero clamoroso. Soprattutto sul suo canale social ufficiale. Dove, tra l’altro, oltre che essere seguitissima ed amatissima, la sarda è anche più che attiva.

È proprio dando un’occhiata approfondita al suo canale Instagram ufficiale che siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti della sua casa. Voi l’avete mai vista? Ovviamente, ci penseremo noi! Anche se, vi anticipiamo, c’è un dettaglio davvero “clamoroso” che non può assolutamente passare inosservato. Di cosa parliamo? Scopriamolo!

Melissa Satta, avete mai visto la sua casa? Impossibile non notare quel “dettaglio”

Sul suo canale social ufficiale, come dicevamo precedentemente, Melissa Satta è più che attiva. E, spesso e volentieri, si diletta a condividere scatti davvero incantevoli. È proprio spulciando tra di loro che siamo riusciti a rintracciare qualche piccolo dettaglio della sua casa. Tra questi, i nostri occhi non hanno affatto potuto fare a meno di puntare su uno in particolare.

Di che cosa parliamo esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamolo!

Questa è una delle foto che abbiamo rintracciato sul suo profilo Instagram. E che, molto probabilmente, ci mostra il soggiorno della casa di Melissa Satta. Da come si può vedere, quindi, la zona giorno si presenta con un parquet di colore marrone scuro. Arredato, però, con mobili e tappeti chiari.

Le meraviglie della casa di Melissa Satta, però, non sono affatto finite qui. Vedete cosa c’è dietro alle sue spalle? Si, è proprio quello: sembrerebbe che l’ex velina di Striscia la Notizia abbia un’immensa cabina armadio per tutti i suoi strepitosi outfit. Davvero pazzesco, vero?