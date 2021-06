In una sua recente intervista, Nino D’Angelo ha raccontato apertamente il dramma vissuto: il retroscena che non tutti conoscono.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Nino D’Angelo. Famosissimo cantautore napoletano, ma anche compositore, sceneggiatore ed attore, il buon Gaetano, è questo il suo vero nome, vanta di un successo davvero clamoroso. Salito alle luci della ribalta grazie ai diversi film di cui è stato protagonista indiscusso intorno agli anni ’90, il simpaticissimo Nino decanta di una carriera letteralmente da invidiare. Quello che, però, in pochissimi sanno è che, alcuni anni fa, il cantautore napoletano ha vissuto un periodo “buio”.

A raccontarlo abbondantemente, è stato proprio il diretto interessato. Nel corso di una sua intervista a Today,datata 6 Luglio del 2018, Nino D’Angelo ha svelato il suo dramma. E si è lasciato andare ad una confessione piuttosto dolorosa. “Mi ha cambiato”, ha detto il cantautore napoletano. Ecco, ma cos’è esattamente accaduto? E, soprattutto, di che cosa sta parlando esattamente? Scopriamolo!

Nino D’Angelo, il dramma: “Ho conosciuto la depressione”, cos’è accaduto

È proprio nel corso della sua intervista a Today, datata 2018, che Nino D’Angelo, oltre che ripercorrere la sua carriera e i suoi esordi, non ha affatto potuto fare a meno di svelare il suo dramma che, molto probabilmente, non tutti conoscono. Di che cosa stiamo parlando? La risposta è semplice: la morte dei suoi genitori. Insomma, un evento davvero spiacevole e doloroso, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha fortemente addolorato il cantautore napoletano. È proprio successivamente a questa disgrazia che Nino D’Angelo ha raccontato di aver “conosciuto” la depressione. E di essersi, addirittura, voluto prendere una pausa. “Quando soffri di depressione è normale che molli. Molli tutti i giorni, non ti importa di niente”, ha detto Nino D’Angelo a Today.

” La morte dei miei genitori mi ha cambiato. Mi è arrivato addosso un dolore così grande che non sono riuscito a sopportarlo. Ho conosciuto la depressione e in quegli anni mi sono fermato”, ha detto ancora il cantautore napoletano, svelando il suo dramma. Fortunatamente, da questo “tunnel”, Nino D’Angelo è riuscito ad uscirne. E, soprattutto, è riuscito a trarne dei lati positivi. “È uscita fuori un’altra parte di me, la parte di me che voleva cambiare”, ha concluso.

