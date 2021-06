Avete mai visto la bellissima figlia di Omar Sy? Sui social, spunta lo scatto inedito: la somiglianza tra di loro è pazzesca.

In questi ultimi giorni, non si fa altro che parlare di lui. Facciamo riferimento proprio ad Omar Sy. Fattosi conoscere con la sua straordinaria interpretazione nel film “Quasi Amici”, l’attore ha conquistato, in un vero e proprio batter baleno, tutti. Tanto è vero che, ancora adesso, vanta di un successo davvero clamoroso.

Cosa sappiamo, però, esattamente su di lui? Proprio recentemente, sono stati resi disponibili su Netflix i nuovi episodi di Lupi, ma cosa occorre sapere sul suo protagonista principale? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo mostrato una sua foto mentre era ancora in fasce tra le braccia della sua mamma. Ma della sua vita privata, invece, cosa occorre sapere? Appurato che è felicemente sposato ed è follemente innamorato di sua moglie, vi chiediamo: avete mai visto sua figlia? Sul canale social ufficiale dell’attore, è spuntato uno scatto inedito. Incredibile: somiglianza pazzesca!

Avete mai visto la figlia di Omar Sy? Incredibile: due gocce d’acqua

È una vera e propria celebrità di Instagram, Omar Sy. Attivissimo sul suo canale social ufficiale, l’attore vanta di un successo davvero clamoroso. È proprio qui che, spesso e volentieri, il buon Sy si diletta a condividere scatti fotografici che fanno riferimento alla sua vita privata. Spulciandolo con attenzione, ad esempio, siamo riusciti a rintracciare uno scatto in compagnia di sua figlia. Voi l’avete mai vista? Se la risposta dovesse essere negativa, state tranquilli: ci pensiamo noi a mostrarvela!

Nella foto presente su Instagram, Omar Sy si mostra in compagnia di sua figlia Selly. E, stando a quanto si apprende dagli hashtag presenti a corredo dello scatto, sembrerebbe che l’attore sia diventato padre davvero giovanissimo. Ecco, ma com’è? Ovviamente, vi mostriamo immediatamente la foto in questione. Anche se, vi anticipiamo, la giovanissima ragazza non soltanto è bellissima, ma vanta di una somiglianza con sua padre davvero pazzesca. Guardate un po’ qui:

Avevamo ragione, vero? Selly, da come si vede, non soltanto è bellissima e giovanissima, ma è praticamente la fotocopia del suo papà. Cosa ne pensate?