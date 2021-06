La conduttrice Paola Ferrari accavalla le gambe in diretta tv, il video diventa virale: la sua risposta lascia tutti a bocca aperta

Paola Ferrari è una giornalista e conduttrice televisiva molto famosa. La sua carriera, però, inizia come attrice di fotoromanzi, vista la sua incredibile bellezza. Presto decise di intraprendere un’altra strada, divenendo appunto conduttrice e giornalista. Lavora in Rai dagli anni novanta ed ha sempre condotto programmi televisivi di successo. Le trasmissioni condotte dalla Ferrari sono quasi tutte legate al mondo dello sport. Tra queste la più famosa è sicuramente La Domenica sportiva, oltre a 90° minuto. In questi giorni è impegnata con le trasmissioni legate agli Europei di calcio.

Paola Ferrari, il video in cui accavalla le gambe diventa virale: la sua risposta

La Ferrari è protagonista in questi giorni con i programmi dedicati ad Euro 2020. La giornalista conduce il pre e post partita delle partite trasmesse su Rai 1 e in particolare quelle della nazionale italiana. Oltre a qualche ‘gaffe’ sui nomi dei calciatori, la Ferrari è stata protagonista in un video divenuto virale sul web.

La conduttrice, durante uno speciale in onda su Rai 1, ha accavallato le gambe, mostrando, secondo qualcuno, le mutandine. Il video è diventato virale sul web e sui social network. La Ferrari è intervenuta in radio a Un Giorno da Pecora per commentare scherzosamente l’accaduto: “È capitata, niente di grave. Ma vi posso assicurare che non ho la farfallina tatuata, non volo così alto”. Ovviamente non mancano riferimenti impliciti.

Paola Ferrari.

60 anni.

Guarda in camera, vede che è inquadrata

Apre e poi chiude le gambe.

Rai. Di tutto, di più. #EURO2020

pic.twitter.com/5siAWko96s — Richi – Smoking Bianco 🇮🇹 (@musagete10) June 15, 2021

La giornalista ha poi tirato in ballo addirittura Sharon Stone: “Sharon Stone in quella scena non indossava l’intimo, io invece preferisco tutelare la salute e la pulizia igienica”.