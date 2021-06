Paolo Bonolis ha aggiornato il suo profilo Instagram con una foto mai vista prima: ha lasciato tutti i suoi fan senza parole, date un’occhiata!

Lo scorso 14 giugno ha compiuto 60 anni il celebre conduttore italiano, uno dei più amati del nostro paese. Parliamo di Paolo Bonolis e del suo compleanno che ha fatto letteralmente chiacchierare tutti! Il celebre volto di Avanti un altro, Ciao Darwin e tanti altri programmi tv, ha ricevuto gli auguri da tutti gli italiani che lo seguono ed apprezzano da anni! Dagli anni ’80 ad oggi Bonolis è stato il conduttore di tantissime trasmissioni Rai e Mediaset: al 2019, si legge, è uno dei più pagati in Italia! Ma siamo qui per mostrarvi una foto davvero incredibile. Riesce sempre a distinguersi dagli altri, ci ha fatto ridere tanto anche questa volta. Guardate cosa ha pubblicato!

Paolo Bonolis come non lo avete mai visto: la foto ha lasciato tutti senza parole

Paolo Bonolis ha aggiornato pochi minuti fa il suo canale Instagram! Ha fatto, come sempre, sorridere tutti con l’inedita foto mostrata. Il conduttore ha ringraziato tutti i suoi fan per gli auguri ricevuti lo scorso 14 giugno, quando ha compiuto 60 anni.

“Grazie a tutti voi per gli auguri che mi avete mandato, scusate il ritardo nel ringraziarvi, ma come potete vedere non ho trovato la truccatrice … e sapete quanto ci tengo” è stato il messaggio di Bonolis. Ma volete vedere la foto che ha pubblicato?

Paolo ha modificato la sua foto, in particolare la sua faccia: ha aggiunto non pochi ‘segni del tempo’, in questa foto sembra anziano! E così ha scherzato in occasione del suo ’60esimo compleanno’. Ma l’età è solo un numero, non deve spaventare uno dei più bravi e simpatici conduttori italiani!