Una nuova edizione di Temptation Island sta per iniziare, ma avete notato cosa è cambiato? Non è mai successo in tantissimi anni.

Ci siamo! Manca sempre meno all’inizio di una nuova edizione di Temptation Island! La prima puntata dovrebbe andare in onda il 28 giugno, anche se al momento non ci sono annunci ufficiali. Quel che è certo è che sarà un’edizione tutta da vivere. Alcuni dei protagonisti sono già stati presentati attraverso i canali ufficiali del programma di Canale 5.

Nuove coppie che si metteranno in gioco, nuovi tentatori e tentatrici, nuovi falò, ma non è tutto! Anche altro è cambiato… e i fan non hanno potuto non notarlo! Siete curiosi di scoprire di cosa parliamo? Vi spieghiamo tutto!

Temptation Island sta per iniziare, ma avete notato cosa è cambiato? Il dettaglio non sfugge

Manca sempre meno ad una nuova avventura di Temptation Island e i telespettatori non vedono l’ora di conoscere le nuove coppie. Coppie che decidono di testare i loro sentimenti sull’isola delle tentazioni: scopriranno di amarsi davvero o sceglieranno di separarsi al termine del programma? Staremo a vedere! Quel che è certo è che sarà un’edizione scoppiettante.

A condurla lui, un vero e proprio veterano per la trasmissione, Filippo Bisciglia. Fin qui, nulla è cambiato. Qualcosa però si. Di cosa parliamo? Del logo ufficiale della trasmissione, che appare diverso da quello che abbiamo sempre visto! I fan se ne sono accorti immediatamente, dal promo trasmesso nelle ultime ore su Canale 5. Ecco alcuni dei tanti tweet apparsi online:

E a confermarlo sono state proprio le pagine social ufficiali del docu reality targato Maria De Filippi. Anche nelle immagini del profilo dei canali social, è apparsa la nuova scritta. Date un’occhiata:

Insomma, Temptation Island “cambia look” e si prepara ad un nuovo grande successo. In tantissimi infatti attendono la nuova edizione, che, siamo certi, sarà seguitissima come le precedenti. E voi, la seguirete?