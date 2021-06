Tommaso Zorzi mostra una parte della sua famiglia in un momento da incorniciare: lo scatto è meraviglioso!

Negli ultimi tempi, abbiamo avuto il piacere di vedere Tommaso Zorzi in veste di opinionista a L’Isola dei famosi, e possiamo dirlo a gran voce, ci ha conquistati. Ha sempre manifestato il suo pensiero, portando avanti le sue idee, e scontrandosi, qualche volta, con alcuni naufraghi presenti in Honduras. Ma prima ancora, la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip ha portato a conoscerlo anche a coloro che poco sapevano di lui.

Ed è stato proprio Tommaso a trionfare nel reality, arrivando alla finalissima con Pierpaolo Petrelli. Un momento che, sicuramente, il vincitore del Gf Vip, mai dimenticherà. Sappiamo, l’ex concorrente è attivissimo sui social, e i follower lo seguono con grande piacere. Zorzi oltre ad utilizzare il suo canale per esprimere un pensiero o anche concetti importanti, fa anche molto ridere. Proprio qui, Tommaso, ha reso noto uno scatto bellissimo, insieme alla sua famiglia: impossibile non commuoversi!

Tommaso Zorzi insieme ad una parte della sua famiglia: lo scatto commuove

Ha vinto il Grande Fratello Vip con grande merito, dato che, Tommaso Zorzi, è stato sicuramente il protagonista assoluto di questa edizione conclusasi qualche mese fa. La Finalissima ha visto il confronto di Zorzi con Pierpaolo Petrelli, e l’ex velino è riuscito a classificarsi al secondo posto.

Tutti hanno notato il talento del vincitore del GF Vip, e la sua eloquenza che coinvolge sempre, e così, appena uscito dalla casa più spiata d’Italia non sono mancati per lui importanti lavori in televisione. Come espresso, Tommaso è anche molto attivo sui social, ed è proprio qui che vogliamo soffermare la nostra attenzione. Il motivo? Qualche mese fa, esattamente a maggio, Zorzi ha reso noto uno scatto bellissimo, insieme ad una parte della sua famiglia:

“Alla mamma, ma soprattutto alla nonna. Mi manchi tanto“, ha scritto a corredo dell’immagine condivisa sui social, esattamente nel giorno della festa della mamma. Il vincitore del Grande Fratello Vip ha voluto fare una dolce dedica alla sua mamma e alla sua nonna: un pensiero che non può non commuovere!