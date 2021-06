50 Cent, ecco tutte le curiosità sul celebre rapper statunitense: com’è diventato oggi e cosa fa Curtis James Jackson III.

Noto a tutti con lo pseudonimo 50 Cent, Curtis James Jackson III è il celebre rapper ed attore, imprenditore e produttore discografico americano. Classe ’75, è diventato famoso con Get Rich or Die Tryin e The Massacre, i suoi due primi album. Nel corso della sua carriera è entrato in competizione con tanti altri rapper e nel 2007 è stato classificato al secondo posto, da Forbes, nella classifica dei rapper più ricchi al mondo. L’anno dopo è riuscito a salire ancora più su: si è aggiudicato il primo posto! Ha avuto successo anche in relazione alla sua vita, al suo difficile passato ed alla sua immagine da ‘gangsta’. Non tutti conoscono l’infanzia tremenda che ha avuto il rapper: è nato nel quartiere South Jamaica del Queens, un ambiente criminalizzato dove droga ed armi erano pane quotidiano. A 12 anni intraprese l’attività di spacciatore di crack. Verso il termine degli anni ’80, 50 Cent lasciò quel mondo ma nel 2000 fu colpito da 9 pallottole: è stato in ospedale per 5 mesi. Il suo talento è stato scoperto ed apprezzato da Eminem che ha prodotto il primo successo. Così 50 Cent con gli anni è diventato il rapper più famoso al mondo. Cosa fa oggi, com’è?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

50 cent, l’infanzia tremenda di cui non tutti sanno: com’è diventato oggi e cosa fa

La sua infanzia non è stata affatto facile. Cresciuto un mondo dove droga e armi erano pane quotidiano, senza genitori, è riuscito ad uscirne negli anni della giovinezza. 50 Cent nei primi anni 2000 è stato uno dei rapper più famosi e ricchi al mondo. Ma oggi cosa fa? Com’è diventato?

Leggi anche Il rapper americano Dmx ricoverato in ospedale in gravissime condizioni

Nel 2015 ricorse alla norma di legge Chapter 11 per dichiarare bancarotta. Spese legali e sentenze degli ultima anni sono state la causa del fallimento. Oggi ha 46 anni e proprio un anno fa ha svolto il ruolo di produttore esecutivo per l’album del rapper defunto, Pop Smoke. 50 Cent è apparso anche in tv come attore.

Il rapper è papà di Marquise Jackson e Sire Jackson nati dalle relazioni con Shaniqua Tompkins e Daphne Joy. Ecco una foto del rapper oggi: