Avete mai visto il fratello di Achille Lauro? Anche lui lavora nel mondo della musica…vi sveliamo tutti i dettagli su Federico De Marinis.

Il celebre cantante oggi è una vera e propria star in Italia. Il suo ultimo brano con Fedez ed Orietta Berti, Mille, sta avendo un successo davvero incredibile. Achille Lauro è il cantautore e rapper italiano che ha partecipato due volte al Festival di Sanremo con ‘Rolls Royce’ e ‘Me ne frego’. Nome d’arte di Lauro De Marinis, con il suo stile, i suoi testi ha sempre fatto chiacchierare molto di sé: in particolare, ha sempre fatto scalpore per le sue scelte eccentriche nell’abbigliamento. Oggi è una vera star in Italia ed in tanti sono curiosi di conoscere quanti più dettagli sul suo conto. Avete mai visto il fratello? Lavora anche lui nel mondo della musica, vi sveliamo tutto!

Achille Lauro, chi è il fratello Fet: anche lui nel mondo della musica, notate la somiglianza?

Achille Lauro, classe ’90, ha un fratello maggiore. Si chiama Federico, detto Fet! E’ proprio dal suo fratellone che il celebre cantante ha ereditato la passione per la musica: Fet è un produttore musicale e DJ. Insieme a Valerio Vale Rossi, Federico De Marinis ha fondato l’etichetta discografica Audio Elite.

Sui social si chiama Fetchc e pubblica principalmente scatti di lavoro. Questo una foto del fratello di Achille Lauro:

Non tutti notano un’incredibile somiglianza tra i due, ma lo sguardo intenso sembra esser proprio lo stesso. Achille Lauro nel suo libro, Sono io amleto, parla di suo fratello come un ‘padre’. Andarono a vivere insieme, senza genitori, quando il cantante aveva solo 14 anni: intrapresero una vita sull’orlo della criminalità. Si fecero poi strada nel mondo della musica.