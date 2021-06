Al Bano e Loredana Lecciso: arriva la confessione, è lei stessa a parlarne apertamente.

Al Bano e Loredana Lecciso sono una delle coppie che spesso si ritrova sotto la luce dei riflettori. Molte volte, sappiamo, si è parlato di una presunta rivalità della donna con Romina Power, ma sembra che siano soltanto voci, e che non sia presente questo ostacolo per la bella showgirl pugliese. Per alcuni periodi si è parlato anche di una presunta crisi fra la coppia, ma è stato proprio Al bano, a Il tempo e Libero, a smentire categoricamente queste insinuazioni.

Anche la Lecciso, ha parlato del suo rapporto con il cantante, apertamente, raccontando il periodo vissuto: “Grandi cambiamenti”, cosa bolle in pentola?

Al bano e Loredana Lecciso: la confessione arriva proprio dalla donna

Sappiamo, molte volte Al Bano e Loredana Lecciso si sono ritrovati al centro dell’attenzione per le numerose voci di crisi e di rottura. Sono insieme da tanti anni, e gli alti e bassi ci sono stati. Il cantante, proprio negli ultimi giorni, dopo le presunte voci della fine del rapporto con la showgirl, a il Tempo e Libero, ha smentito categoricamente queste insinuazioni.

Adesso, a parlare è la stessa Lecciso, che si è lasciata andare ad una bella confessione, raccontandosi apertamente, con grosso riferimento al suo rapporto con Al bano: “Forse mai come ora lui e io ci siamo trovati così uniti e così d’accordo nella gestione dei ragazzi. Ed è un dono, primo perchè non litighiamo, poi perchè questo è un momento di grandi cambiamenti per tutti noi, quindi meglio avere una voce sola”, ha raccontato la Lecciso a Grand Hotel.

Queste le parole della showgirl che, insieme ad Al bano, ha due figli, il minore Al Bano Jr detto Bido, e Jasmine Carrisi. Proprio la figlia maggiore, con il suo ultimo brano, Calamite, sta spopolando!