Alfonso Signorini, “Top”, “che fusto!”: complimenti vip alla foto in costume

Il giornalista e conduttore televisivo Alfonso Signorini raccoglie consensi pubblicando una foto in costume: “Che fusto”

Alfonso Signorini è un noto giornalista e da qualche anno anche un conduttore televisivo. È nato a Milano il 7 aprile 1964 ed ha iniziato la sua carriera come professore di latino e greco in un istituto milanese. Presto però ha lasciato la cattedra per intraprendere la carriera di giornalista, che gli ha regalato grandi soddisfazioni. Oggi, Signorini è il direttore di uno dei settimanali più importanti del paese, Chi, ed è ormai anche un volto di punta della televisione italiana. Dopo aver vestito i panni di opinionista del Grande Fratello Vip, la rete del Biscione gli ha consegnato le chiavi del programma, di cui adesso è conduttore e autore.

Alfonso Signorini, complimenti vip per la foto in costume: “Che fusto”

Da tempo Alfonso Signorini è approdato anche sui social. Su Instagram ad esempio può contare su oltre ottocentomila seguaci. Un numero ragguardevole, considerando quello degli altri colleghi. Il giornalista e conduttore televisivo di questo passo festeggerà presto il milione di seguaci.

Sul popolare social network pubblica spesso foto personali e racconti della sua vita privata. Dopo una lunga stagione in televisione, Signorini si sta godendo qualche giorno di vacanza. Proprio su Instagram ha pubblicato una foto in costume, ricevendo tantissimi complimenti da colleghi e amici vip.

“Che fisico” – scrive Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta – “Che fusto“, ribatte Sandra Milo. La foto pubblicata sul popolare social network ha inoltre ricevuto migliaia di like in poche ore e i commenti sono tutti super positivi. Signorini dunque riscuote successo in costume.