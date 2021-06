Molto amato ad Amici, ma adesso ha deciso di inseguire la sua passione: l’ex allievo si mostra così.

Siamo arrivati alla ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, quest’anno, il talent show ha visto trionfare per la prima volta una ballerina donna, Giulia Stabile. E’ stato un momento super emozionante che ha visto il confronto alla finalissima proprio della ballerina con il suo fidanzato, Sangiovanni.

Come abbiamo detto, sono venti le edizioni ad oggi; inizialmente il programma era chiamato Saranno Famosi, e soltanto nel 2003, a metà talent, è stato apportato il titolo Amici. Nella scuola più spiata d’Italia sono stati davvero tantissimi i ragazzi divenuti allievi, e sarebbe difficile citarli tutti. Molti, dopo l’esperienza nel talent, hanno proseguito sulla medesima strada, mente alcuni, hanno deciso di percorrere una strada diversa. E proprio un ex allievo molto amato, ha scelto di iniziare un percorso diverso, almeno in parte.

Amici, l’ex allievo ha deciso di inseguire la sua passione: cosa fa oggi

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi abbiamo avuto il piacere di vedere numerosi talenti, tra ballerini e cantanti. Sono stati centinaia i ragazzi che hanno fatto parte del talent. Molti, dopo l’esperienza, hanno continuato ad inseguire senza sosta il sogno di poter divenire un ballerino e un cantante di professione, conquistando il successo, mentre per alcuni non è stato così.

Un ex allievo del talent ha deciso di inseguire un’altra sua passione. Lui è Ottavio De Stefano, lo ricordate? Ha fatto parte dell’undicesima edizione di Amici, riuscendo a classificarsi al secondo posto.

Infatti, Ottavio ha ripreso gli studi, come è possibile vedere dal suo profilo instagram, e durante il periodo di lockdown si è laureato in Scienze e tecnologie alimentari.

Oggi, l’ex allievo è un personal trainer, e un consulente fitness. Proprio sul suo canale social, sfoggia un fisico molto allenato, passione che, come lui stesso riporta, gli è stata trasmessa da suo padre. E voi, lo ricordate? Impossibile dimenticare la sua voce, vero?