Amici, Raffaele Renda e Martina Miliddi si sono già lasciati? Soltanto adesso, la giovanissima ballerina ha rotto il silenzio: la verità.

Si sono conosciuti nella scuola di Amici, Raffaele Renda e Martina Miliddi. Ed, una volta spenti i riflettori del talent, hanno annunciato di essere una coppia a tutti gli effetti. In realtà, già quando si trovavano all’interno della scuola più spiata d’Italia, la ballerina di danza latina aveva manifestato l’interesse per il cantante calabrese. È soltanto una volta che sono usciti dal programma che i due hanno iniziato a sentirsi, frequentarsi e capire di stare bene insieme.

In questi ultimi giorni, però, i loro sostenitori ed ammiratori sono andati letteralmente in ansia. Perché Martina e Raffaele, da diversi giorni, non appaiono più insieme? Cosa sarà successo tra di loro? Per caso, i due “piccioncini” si sono già lasciati? Ebbene: a dire come stanno le cose tra di loro, è proprio la giovanissima Miliddi. Qualche ora fa, sul suo canale social ufficiale, la ballerina ha rotto il silenzio. Ecco tutta la verità.

Amici, Martina e Raffaele si sono già lasciati? Cosa sta accadendo in queste ore

Risalgono a diverse settimane fa, gli ultimi scatti social di Martina e Raffaele in cui si mostrano felici ed innamorati. Da quel momento, il “vuoto” totale. Seppure entrambi continuino ad essere attivissimi sui loro rispettivi canali social, nessuno dei due condivide da tempo una foto insieme. Cosa sarà mai potuto accadere? Per caso i due giovanissimi talenti di Amici si sono già lasciati?

A rompere il silenzio sulla questione, pochissime ore fa, è stata proprio la diretta interessata. Attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo profilo social ufficiale, Martina ha risposto a tutti coloro che le hanno chiesto se fosse successo qualcosa con Raffaele. Ed ha spiegato come stanno realmente le cose tra di loro. Siete curiosi di saperne di più? Ebbene: scopriamo insieme le loro parole!

Ecco: tutta la verità. Tra Martina e Raffaele non è affatto finita, come alcuni loro sostenitori hanno potuto pensare. Piuttosto, tutto procede a gonfie vele.