Era la giovanissima Anna Boschi de “Un posto al sole”, la ricordate? Sono trascorsi 18 anni dal suo addio, com’è diventata oggi.

È stata una delle protagoniste indiscusse de “Un Posto al sole”. Andata in onda per la prima volta il 21 Ottobre del 1996, la soap opera napoletana continua a “macinare”, anno dopo anno, degli ascolti davvero impressionanti. Anche perché, diciamoci la verità, la trama di ciascun vicenda è talmente avvincente che è davvero impossibile perdersi una puntata.

Nel corso di questi lunghissimi anni, abbiamo conosciuto, amato ed apprezzato tantissimi personaggi. Uno tra tutti, però, non verrà mai dimenticato. Stiamo parlando proprio quello della giovanissima Anna Boschi. La ricordate? Sorella dell’inimitabile Franco e moglie di Alessandro Palladini, Anna Boschi è stato uno dei personaggi principali della soap opera napoletana per anni ed anni. La sua ultima apparizione in “Un Posto al Sole”, però, risale esattamente al 2003. Ebbene. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 18 anni, ma com’è cambiata oggi? E, soprattutto, cosa fa ancora adesso?

Anna Boschi, la ricordate ai tempi de “Un Posto al Sole”: com’è oggi

Con la sua genuinità e semplicità, Anna Boschi ha catturato l’attenzione di tutti i telespettatori di “Un Posto al sole”. È proprio per questo motivo che, dopo esattamente 18 anni dal suo “addio” alla famosissima soap opera napoletana, l’attrice viene ricordata ancora con immenso affetto dal suo pubblico. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventata oggi? E, soprattutto, cosa fa? Ci pensiamo noi, state tranquilli. Però, procediamo con ordine!

Dopo l’incredibile successo nei panni di Anna Boschi, Samuela Sardo, questo è il suo nome nella realtà, ha spiccato il volo. Da quanto si legge dal web, dopo “Un posto al sole”, l’attrice romana ha preso parte a tantissimi altri progetti televisivi, cinematografici e teatrali. Circa 10 anni fa, infatti, l’abbiamo vista nell’ottava stagione di “Don Matteo”. E, recentemente, in uno spettacolo teatrale.

Com’è cambiata, invece? Ebbene: possono anche essere passati quasi vent’anni dal suo addio ad “Un Posto al Sole”, eppure Samuela Sardo è letteralmente identica alla giovanissima Anna Boschi. Siete d’accordo?