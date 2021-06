Carlo Conti rende nota la foto del matrimonio: ma c’è un ‘dettaglio’ straordinario, resterete a bocca aperta.

E’ sicuramente da annoverare tra i conduttori più amati e apprezzati della televisione italiana, Carlo Conti. Sappiamo, che proprio in questo ultimo periodo, sono in atto i preparativi per la prossima stagione di Tale e quale show, lo show che vede al centro delle attenzioni le imitazioni, con protagonisti i personaggi del mondo dello spettacolo.

E proprio lui, Conti, sarà nuovamente il conduttore del programma, programma che dovrebbe andare in onda come di consueto il venerdì sera, e che dovrebbe aver inizio a settembre. Forse non tutti sanno, ma anche il conduttore ha un profilo social, anche molto seguito, i suoi follower sono oltre 300 mila. Ed è qui che pubblica scatti riguardanti lo spazio lavorativo, ma non solo. Attenzione, quando diciamo non solo, lo facciamo, perchè proprio qualche giorno fa, l’amatissimo Conti ha reso noto uno scatto molto particolare, anzi, bellissimo! Il presentatore ha pubblicato la foto del matrimonio, e subito il dettaglio, evidente, è stato notato: seguiteci, che ve lo sveliamo.

Carlo Conti emoziona con lo scatto del matrimonio: il ‘dettaglio’ non sfugge

Forse non tutti sono a conoscenza del fatto che Carlo Conti abbia un profilo instagram, e proprio sul suo canale, siamo andati a curiosare, e non abbiamo non potuto notare tutti gli scatti pubblicati. Ma lo sguardo è subito caduto su una foto che Conti ha reso nota qualche giorno fa, l’immagine del matrimonio.

Il conduttore si mostra insieme a sua moglie Francesca Vaccaro, quando le nozze sono state celebrate, in macchina, mentre lui guida, con intorno la folla che si accalca per vedere i due sposini, entusiasta. Ma osservando bene, un dettaglio non è passato inosservato: l’auto. Infatti, sembrerebbe che Conti sia un appassionato di auto d’epoca e la sua scelta, per il giorno del matrimonio sembrerebbe ricaduta sua una fiat 500, di colore blu.

“9 anni dal nostro sì, nove anni dall’inizio della nostra famiglia, sempre e per sempre. Grazie amore mio“, ha scritto a corredo dell’immagine, bellissima!