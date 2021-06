Sapete che Clementino ha una sorella e un fratello? Nelle ultime ore ha reso noto uno scatto insieme: la foto di famiglia è bellissima!

Nato ad Avellino, Clementino ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica quando era ancora un ragazzino. A 14 anni, infatti, entra nel Trema Crew e TCK Crew dove impara e migliora la tecnica del freestyle. Ma è nel 2006 che esce il suo primo album, “Napolimanicomio”, in cui sono presenti sia brani in italiano sia in napoletano.

Da allora, ne ha fatta di strada il rapper napoletano, tanto da riuscire a scalare le classifiche musicali. Per quanto riguarda, invece, la sua vita privata, proprio nelle ultime ore, l’artista ha reso nota una parte della sua famiglia. Ha mostrato sui social lo scatto con sua sorella e suo fratello: li avete mai visti?

Clementino, lo scatto di famiglia è da incorniciare: si mostra insieme a sua sorella e suo fratello

I social sono il mezzo che più utilizziamo nel corso delle nostre giornate, per passare un momento di spensieratezza, per trovare informazioni, o anche per rendere noti selfie, o scatti in compagnia. Tutti, diciamo la verità, siamo avvezzi a condividere su instagram, facebook e via dicendo, qualcosa di noi, non riusciamo proprio a farne a meno.

Ovviamente, ad essere maggiormente al centro dell’attenzione sono i personaggi del mondo dello spettacolo, seguiti da migliaia e migliaia di persone. I vip condividono immagini professionali, aggiornando i follower sui vari progetti in atto, ma anche scatti privati. E nelle ultime ore, a rendere partecipi gli utenti, è stato il rapper Clementino. L’artista ha reso noto uno scatto di famiglia sul suo canale instagram. Come potete osservate in basso, il rapper si mostra insieme a sua sorella Milly e suo fratello Paolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CLEMENTINO (@clementinoiena)



Insieme sono bellissimi, non trovate? Sorridenti e felici, fotografati in un momento che li ritrae mentre sono a tavola.