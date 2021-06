Spin-off dell’iconico “Buffy”, “Angel” ha appassionato il pubblico per cinque lunghe stagioni: ricordate l’affascinante protagonista David Boreanaz, com’è oggi e cosa fa?

“Buffy” è e rimarrà sempre un capolavoro, un cult indelebile nel cuore degli appassionati. Un tale successo non poteva che generare un amatissimo spin-off e così è stato. Dal 2007 il pubblico ha potuto seguire le avventure di “Angel” vampiro con l’anima innamorato della bella Cacciatrice. Nella serie tv a lui dedicata sono intervenuti molti personaggi già noti per aver preso parte a quella madre: Spike e Cordelia, per citarne alcuni. Protagonista indiscusso era l’affascinante ed enigmatico David Boreanaz: sapete com’è diventato e cosa fa oggi? Andiamo a scoprire tutti i dettagli!

David Boreanaz, com’è oggi l’interprete di “Angel”

Nato a Buffalo nel 1969, ha iniziato a piccoli passi nel mondo dello spettacolo fino ad ottenere un ruolo ricorrente in “Sposati… con figli”. A consacrarlo alla fama e al successo è stato sicuramente il ruolo di “Angel” in Buffy e nell’omonimo spinn-off. La carriera di David Boreanaz è proseguita ricca di successi. Lo abbiamo ammirato nei panni del protagonista di un’altra serie acclamatissima: “Bones”.

Al cinema ha preso parte ad alcune pellicole, come “Valentine-Appuntamento con la morte” e “Il corvo-Preghiera maledetta”. Dal 2017 è impegnato nella serie tv “SEAL Team”. Dal suo secondo matrimonio con l’attrice Jaime Bergman è diventato papà di due bambini. Seguitissimo anche sui social, l’attore vanta un profilo Instagram da quasi settecentomila follower. Se siete curiosi di scoprire com’è cambiato l’interprete dai tempi di “Buffy” e “Angel” ecco uno scatto tutto per voi risalente agli ultimi tempi. Lo riconoscete? Il suo fascino è inconfondibile!

Stesso sguardo magnetico e sorriso da togliere il fiato: David Boreanaz resta un attore dal fascino davvero indiscutibile, proprio come ai tempi delle serie tv che lo hanno reso famosissimo. E voi, lo avreste riconosciuto?