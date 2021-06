Un’indiscrezione che, se dovesse rivelarsi fondata, lascerebbe i fan di Diletta Leotta di stucco: cosa potrebbe accadere prossimamente.

Diletta Leotta, sempre sulla cresta dell’onda dal punto di vista professionale e sentimentale, potrebbe presto stupire tutti con un colpo di scena davvero inaspettato. A lanciare l’indiscrezione è Paolo Bargiggia di Sportitalia: la bellissima e talentuosa giornalista starebbe per abbandonare Dazn, la piattaforma dedicata allo sport. Si tratterebbe di un vero colpo al cuore per moltissimi fan che ormai associano l’azienda al volto della bella Diletta.

Il servizio a pagamento di video streaming online di eventi sportivi ha appena acquisito i diritti di tutta la Serie A: 10 partite al giorno (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva). Secondo Bargiggia, la giovane conduttrice che ha rubato il cuore a Can Yaman, avrebbe guadagnato 400 mila euro a stagione.

Diletta Leotta, l’indiscrezione lascia tutti di stucco: cosa potrebbe accadere

La notizia, lanciata per primo dal giornalista Sandro Sabatini, non è stata ancora confermata ufficialmente né dalla Leotta né da Dazn.

“Pare che Diletta Leotta lasci Dazn, non ha rinnovato il contratto e probabilmente non sarà più il volto dell’emittente nella prossima stagione”, ha svelato Sabatini. Quest’ultimo poi ha aggiunto anche un altro clamoroso dettaglio, che però al momento resta solo un’ulteriore indiscrezione: pare che la brava Diletta avrebbe in programma un film o addirittura una serie tv insieme all’attore turco Yaman.

Cosa ne pensate? Vi dispiacerebbe l’abbandono di Diletta a Dazn?