Se n’è andato a soli 49 anni Paolo Armando, ex concorrente della quarta edizione di Masterchef: è stato colpito da un infarto.

Aveva partecipato alla quarta edizione di Masterchef: era il 2015 e Paolo Armando arrivò tra i finalisti. I giudici lo chiamavano “la tigre” per la sua grande voglia di superarsi nell’attività culinaria di cui era un grande appassionato. Lavorava anche nell’informatica ed esercitava questa attività in Provincia a Cuneo dal 2003.

A soli 49 anni, Paolo Armando è stato portato via da un infarto e lascia una moglie, Paola Ramello, e tre figli: Michela, 15 anni, Sara, 12 anni e Francesco di 8.

Paolo Armando, morto l’ex protagonista della quarta edizione di Masterchef

Diventato un volto popolare grazie alla partecipazione al noto programma, Paolo era impegnato anche nel social e svolgeva il ruolo di catechista. Aveva partecipato in veste di chef a varie manifestazioni per le tv locali.

Un lutto che lascia sgomenta tutta la provincia di Cuneo: “Una grande perdita sia per noi sia per tutta la comunità provinciale che aveva imparato a conoscerlo e ad apprezzarne le grandi doti umane e professionali. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di così grande dolore”, ha detto il presidente della Provincia, Federico Borgna.