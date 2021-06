Ricordate George O’Malley in Grey’s Anatomy? Ecco com’è diventato oggi e cosa fa nella vita il celebre attore, protagonista del medical drama fino alla quinta stagione.

Tutti gli amanti di Grey’s Anatomy, la celebre serie televisiva americana, ricorderanno con un sorriso George O’Malley. Il personaggio ha conquistato il pubblico della serie televisiva con il suo essere così ‘buono ed ingenuo’. Ha avuto una lunga cotta per Meredith Grey, è stato sposato con Callie Torres…George ha regalato tanto di sé ai suoi colleghi ed amici nella serie tv. Il ragazzo, in Grey’s Anatomy, è morto investito da un autobus mentre salva una donna: inizialmente George non viene riconosciuto dai suoi colleghi, è Meredith dopo diversi minuti ad identificarlo. La quinta stagione della serie è stata la sua ultima: si legge che l’attore ha affermato che il motivo del suo ‘addio’ era ‘legato ad un’interruzione della comunicazione con Rhimes, alla mancanza di tempo sullo schermo del personaggio ed alla sua decisione di dichiararsi gay’. L’ultima apparizione di George è avvenuta nel 2009, come guest star poi nel 2020. Com’è diventato oggi, cosa fa?

Grey’s Anatomy, interpretava George O’Malley: com’è diventato oggi e cosa fa

TR Cavaliere, Theodore Raymond Knight è il nome dell’attore americano che ha interpretato George O’Malley in Grey’s Anatomy. Classe ’73, grazie al suo ruolo nel medical drama ha avuto nomination per il Primetime Emmy Award come miglior attore non protagonista. Dopo esser stato nel cast della famosa serie, ha interpretato il ruolo di Leo Frank in ‘Parade’. Nel 2019 ha doppiato Sir Cedric della serie animata The Bravest Knight.

Theodore ha sposato nel 2013 Patrick B Leahy, ballerino e scrittore, a New York. Su Instagram Theodore pubblica scatti della sua vita, delle sue passioni. Qui in compagnia di Patrick:

E’ incredibile quanto nonostante siano passati più di 10 anni non sia cambiato affatto! Ha conservato il suo viso dolce e simpatico!