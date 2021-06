Dopo i rumors degli ultimi giorni, Maddalena Corvaglia rompe il silenzio spiegando tramite social tutta la verità su Paolo Berlusconi.

Stava circolando da qualche giorno la notizia lanciata da Novella 2000 su un presento fidanzamento di Maddalena Corvaglia. L’ex velina avrebbe incontrato di nuovo l’amore in un famosissimo imprenditore.

Dopo la storia con Enzo Iacchetti terminata nel 2007, la separazione dal padre di sua figlia e la relazione con l’immobiliarista giunta al capolinea l’anno scorso, secondo il noto settimanale diretto da Roberto Alessi Maddalena avrebbe quindi ritrovato la felicità.

Il lui in questione sarebbe Paolo Berlusconi, fratello dell’ancora più celebre Silvio: 71 anni, alle spalle due matrimoni finiti e relazioni con varie showgirl come Natalia Estrada, Katia Noventa, Carolina Marconi. Tra loro una differenza d’età di circa trent’anni. Proprio nelle ultime ore, è la Corvaglia a fare chiarezza su queste voci.

Maddalena Corvaglia, “Quando succederà…”: la verità su Paolo Berlusconi

E’ di poco fa il post dell’ex velina che chiarisce quanto si sta vociferando in questi giorni. Sotto una delle sue splendide foto pubblicata sul suo seguitissimo Profilo Instagram, la Corvaglia spiega cosa sta accadendo in realtà. La bellissima showgirl smentisce la storia col fratello di Silvio Berlusconi e precisa anche un altro dettaglio: non è mai stata a casa di Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi insieme all’imprenditore.

“Ho letto che sarei fidanzata…Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che quando succederà ,voi sarete i primi con cui lo condividerò. Ho letto anche che avrei ufficializzato il mio fidanzamento a casa di Silvia Toffanin. Colgo l’occasione per salutare la mia cara amica Silvia , della quale conosco il gran cuore ed il pubblico talento, ma non ancora la privata abitazione”, scrive Maddalena.

Allora in bocca al lupo a Maddalena affinché trovi il grande amore!