E’ morto Giampiero Boniperti: la tragica notizia è appena arrivata, ci lascia una leggenda.

Una notizia appena arrivata, e che nessuno avrebbe mai voluto dare, è morto Giampiero Boniperti. Da pochissimo abbiamo appreso di questa tragica scomparsa. A quanto pare, la causa del decesso sarebbe dovuta ad un’insufficienza cardiaca. Non possiamo non dedicare, qui, alcuni passaggi alla leggenda della Juventus.

Boniperti nella sua lunghissima carriera ha trascorso una breve esperienza nel mondo della politica, divenendo europarlamentare, restando in questa carica per cinque anni. Il suo esordio in bianconero è avvenuto nel 1947, dove il suo talento è subito stato notato, divenendo un eccellente centroavanti. La sua scomparsa ha lasciato tutti spiazzati: è avvenuta la scorsa notte.

E’ Morto Giampiero Boniperti: la tragica notizia è appena arrivata

La notizia della morte di Giampiero Boniperti, presidente onorario della Juventus, ha spiazzato tutti. Il suo esordio in bianconero è avvenuto nel 1947, e subito il suo talento è riuscito a emergere, tanto da creare un forte trio con John Charles e Omar Sivori. La sua ultima partita è stata giocata il 10 giugno del 1961, Juventus-Inter. Una partita passata alla storia per molti motivi, uno di questi il risultato, incredibile, di 9-1.

Boniperti è stato presidente della Juventus per circa venti anni, dal 1971 al 1990. Un vero professionista, riuscito a portare in squadra importanti calciatori. Non solo, come abbiamo detto poco prima, ha avuto anche una breve esperienza nel mondo della politica, divenendo europarlamentare, e mantenendo la carica per cinque anni.

Purtroppo, la notizia della sua morte è arrivata da pochissimo, ma sembrerebbe essere avvenuta la scorsa notte, a causa di un’insufficienza cardiaca, all’età di 92 anni. I funerali si terranno nei prossimi giorni, in forma privata. Ci lascia una leggenda, Giampiero Boniperti!