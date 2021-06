Riki, chi è Ella Ayalon: la nuova (presunta) fidanzata del cantante

Il cantante Riki sembra aver ritrovato l’amore: in questo articolo vi diciamo chi è Ella Ayalon, la nuova (presunta) fidanzata dell’ex Amici

Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, è un cantante nato il 4 febbraio 1992 a Segrate, in provincia di Milano. È divenuto famoso grazie alla partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, vincendo la categoria canto e sfiorando per un soffio la vittoria del talent. In quell’occasione, la vittoria andò al ballerino Andreas Muller. Durante il programma viene scoperto da Francesco Facchinetti, che in seguito diventerà suo mentore e manager. Ad oggi ha pubblicato due album in studio: Mania (2017) e Popclub (2020). Tra i singoli più famosi, invece, ricordiamo Perdo le parole, Polaroid, Sbagliato con Lowlow e Tremo (dolce vita).

Riki, chi è Ella Ayalon

Riguardo alla vita privata del cantante Riccardo Marcuzzo, l’ex allievo di Amici è stato legato sentimentalmente alla ballerina Giulia Pelagatti. I due si sono conosciuti durante l’esperienza nel talent show di Canale 5. La loro storia d’amore, però, è durata poco lontani dalla scuola più famosa d’Italia. Dopo l’esperienza ad Amici, Riccardo è stato accostato ad altre ragazze, tra cui la modella e influencer Ginevra Lambruschini. Oggi, invece, il cantante sembrerebbe aver ritrovato il sorriso accanto ad Ella Ayalon.

L’indiscrezione è stata riportata dal settimanale Chi di Alfonso Signorini. Fra i due sarebbe scoccata la scintilla durante le riprese del video musicale di Balla con me, singolo lanciato nel 2017. Qualche mese fa, intervistato dal Corriere della Sera, il cantante ha confessato: “Sto da due anni e mezzo con la stessa ragazza. Se avessi trovato una fashion blogger, i numeri sarebbero stati pompati all’ennesima potenza, invece è una ragazza normalissima, non la conosce nessuno. Ed è proprio brava con me. Ho ancora paura della convivenza, ma abbiamo passato assieme il lockdown, diciamo che è stata una buona prova”. Sempre come riporta il settimanale Chi, i due conviverebbero in un appartamento a Milano.

Ella Ayalon è una modella israeliana, nata a Ginnaton, nella capitale Tel Aviv. Ha due sorelle, Niv Ann e Adi Akiva. Dopo essersi diplomata, si è iscritta all’Università Nahshon High School Shoham. È animalista e amante della natura. Nel tempo libero, infatti, ama guardare documentari sulla natura. È inoltre una grande appassionata della Disney ed ha confessato di amare La Sirenetta. È inoltre appassionata di cinema e la sua attrice preferita pare sia Emma Watson, famosa per il ruolo di Hermione in Harry Potter. Nel campo della moda, invece, il suo idolo sarebbe Kim Kardashian, famosa modella e personaggio televisivo. Si ispira a lei per i suoi outfit e per i suoi look. Ovviamente è molto attiva sui social, anche se il profilo Instagram, dove conta più di trecentomila seguaci, è privato. Probabilmente, la modella tiene molto alla sua privacy.