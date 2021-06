Avete mai visto la supercar di Tomaso Trussardi? E’ pazzesca! I dettagli sono da togliere il fiato.

I social sono diventati il mezzo più utilizzato, non riusciamo più a fare a meno di pubblicare qualcosa sui nostri canali. Fanno ormai parte della nostra quotidianità, c’è chi li usa per trovare un momento di svago e chi, invece, per lavoro. Ovviamente, chi più di tutti non può fare a meno di aprire instagram, facebook, e via dicendo? Ovviamente i personaggi del mondo dello spettacolo.

Sono proprio i personaggi noti ad essere altamente osservati, dato che, con la popolarità, anche i follower sono tantissimi, anzi, migliaia. I vip sono continuamente sotto gli occhi dei riflettori, sempre pronti a vedere i minimi dettagli. Sicuramente, uno dei personaggi più amati e apprezzati della televisione, è lei, Michelle Hunziker. La bellissima conduttrice, lo sappiamo benissimo, è molto attiva sui social, e spesso riprende attimi della sua quotidianità. Proprio nelle ultime ore, ha ripreso, la supercar di suo marito, Tomaso Trussardi: l’avete mai vista? E’ pazzesca!

La supercar di Tomaso Trussardi toglie il fiato: l’avete mai vista? E’ pazzesca

Come abbiamo anticipato e come è noto, una delle conduttrici più amate in assoluto è Michelle Hunziker. Sappiamo, è attivissima sui social, dove può contare un profilo instagram di quasi 5 milioni di follower. Qui, Michelle, è avvezza a condividere alcuni spazi della sua giornata, parlando e facendo sorridere i suoi follower.

Nelle ultime ore, però, attraverso il suo canale instagram, in particolare riprendendo tutto nelle storie, ha mostrato la supercar di suo marito, Tomaso Trussardi. L’avete mai vista? Non ci sono parole, osservate in basso, i dettagli sono pazzeschi! L’auto è personalizzata, di un colore nero molto luminoso.

La Hunziker ha ripreso il momento esatto in cui suo marito era in macchina, mostrando il tutto nelle sue storie. Ovviamente, l’auto ha subito colpito, è bellissima, bisogna ammetterlo!