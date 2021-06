A pochissimi giorni dall’inizio dell’ottava edizione di Temptation Island, è stata svelata la terza coppia: loro sono Manuela e Stefano.

Siete pronti per l’ottava stagione di Temptation Island? Noi decisamente si! Seppure la data ufficiale di inizio non sia stata ancora svelata, l’attesa aumenta sempre di più. Chi saranno i venticinque single che metteranno alla prova l’amore di ciascuna coppia? Al momento, purtroppo, non sappiamo granché. Fatto sta che, come raccontato anche in alcuni dei nostri articoli, proprio in questi giorni, i carissimi telespettatori del docu-reality di Canale 5 stanno conoscenza le coppie che hanno deciso di prendervi parte.

Nei giorni scorsi, se ricordate, vi abbiamo parlate delle prime due coppie che sono state ufficializzate per l’ottava edizione di Temptation Island. Qualche ora fa, invece, è stata svelata il nome della terza. Chi sono? Ebbene: i due ragazzi si chiamano rispettivamente Manuele e Stefano. E, da quanto si apprende dalle loro parole, sembrerebbe che abbiano dei validissimi motivi per partecipare all’isola delle tentazioni. Scopriamo tutto quello che occorre sapere.

Temptation Island, svelata la terza coppia: loro sono Stefano e Manuela, perché partecipano

Manuela e Stefano, quindi, sono la terza coppia che prenderanno parte all’ottava edizione di Temptation Island. Cosa sappiamo, però, su di loro? Purtroppo, le informazioni che abbiamo su di loro sono davvero pochissime. Fatto sta che, nel loro brevissimo video di presentazione, i due ragazzi hanno chiaramente svelato il motivo della loro partecipazione.

Manuela ha 32 anni. Vive a Brindisi. Ed è una barista. Stefano, invece, ha 30 anni. I due ragazzi, stando a quanto si apprende, sono una coppia da circa e quattro mezzo. Ed entrambi hanno deciso di partecipare a Temptation Island date le ultime vicende di queste anni. Manuela, proprio l’anno scorso, ha scoperto alcuni tradimenti di Stefano. E non soltanto è ritornata a vivere da sola, ma ha anche perso completamente la fiducia nel suo compagno. Stefano, dal canto suo, ha deciso di accettare la richiesta della sua compagna perché consapevole che così la loro storia d’amore non può affatto andare avanti.

“Questa è l’ultima possibilità”, dice Manuela alle telecamere di Temptation Island. “È come se lei viaggiasse per la sua strada ed io per la mia”, ha fatto eco Stefano.

Cosa ne pensate? Stefano riuscirà a dimostrare a Manuela che può nuovamente fidarsi di lui?