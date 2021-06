Un posto incantato immerso nel verde: avete mai visto la Tenuta Lamborghini? Non riuscirete a credere ai vostri occhi: è un posto magnifico.

La Tenuta Lamborghini è un luogo davvero magico. Si trova in Umbria tra il versante sud del Lago Trasimeno ed il borgo medievale di Panicale. Il nome non lascia molti dubbi su chi sia il proprietario: la tenuta fu acquistata da Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima casa automobilistica, nei primi anni ’70. A metà anni ’90 è subentrata nella gestione anche Patrizia Lamborghini continuando a potenziare il luogo! 100 ettari suddivisi tra un campo da golf a 9 buche, un agriturismo e la parte vinicola di 32 ettari: il posto è davvero incantevole. Siete curiosi di vedere qualche fotografia?

Avete mai visto la Tenuta Lamborghini? Un posto ‘incantato’ immerso nel verde, tutte le immagini

La Tenuta Lamborghini è un posto davvero incantato, immerso nel verde. Appartiene alla famiglia Lamborghini ed oltre ad offrire un meraviglioso campo da golf ed un agriturismo panoramico, genera vini rossi di altissimo livello qualitativo.

Il resort è nato dal recupero di un casolare della tenuta: gode di dodici camere ed appartamenti. L’agriturismo Lamborghini è il luogo ideale per rilassarsi a stretto contatto con la natura! Ci sono due piscine, una per adulti ed una per i più piccoli, un’area tennis, una giochi per bambini. Insomma, un luogo davvero curato nei minimi dettagli! Il canale Instagram del luogo pubblica degli scatti davvero sensazionali: questi dimostrano quanto la Tenuta sia un luogo curato nei minimi dettagli, tra il verde della natura ed il rosso del vino.

Questa fotografia è davvero incantevole! Sul sito ufficiale di Lamborghini Wine c’è la possibilità di acquistare il vino, che arriva direttamente a casa tua! Un luogo incantato che ha lasciato senza parole tutti i suoi ospiti e clienti!