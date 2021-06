Per l’amatissima coppia di Uomini e Donne è davvero finita: è arrivato l’annuncio ufficiale, svelato il motivo della loro rottura.

Adesso, è davvero finita. E a svelarlo, purtroppo, è stata proprio la diretta interessata. Nel corso della sua recentissima intervista a Uomini e Donne Magazine, l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi ha annunciato la rottura ufficiale con il suo compagno, nonché suo ex corteggiatore e scelta. La notizia, è vero, era in giro da diverso settimane. Ed anche lei, proprio recentemente, era intervenuta sul suo canale social ufficiale per dare un’ulteriore conferma al suo pubblico social. A questo punto, però, ci chiediamo: cos’è successo? Perché, a distanza di qualche mese dalla loro uscita dal programma, tra la coppia di Uomini e Donne è finita?

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, l’annuncio della loro rottura. Ma di chi parliamo esattamente? E, soprattutto, cos’è successo tra loro? Ecco tutto quello occorre sapere.

Uomini e Donne, è finita: ora è confermato, svelato il motivo

Brutte notizie in arrivo per i sostenitori dell’amatissima coppia di Uomini e Donne. Seppure la notizia circolava da diverso tempo, adesso è proprio arrivata la conferma: tra Jessica Antonini e Davide Lorusso è finita. A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata. Nel corso della sua recentissima intervista a Uomini e Donne Magazine, non soltanto l’ex tronista ha confermato la rottura con il suo ex corteggiatore, ma ha anche svelato il reale motivo che li ha portati ad allontanarsi. Cos’è successo?

L’ultima volta che si sono visti, stando a quanto si apprende dal suo racconto, risalirebbe a Maggio scorso. Quando, dopo aver trascorso alcuni giorni a casa sua, l’ex tronista è ripartita. E, al momento, del saluto ha notato il suo fidanzato strano. “Ci siamo salutati alla stazione, lui era strano ed è scappato via”, ha detto Jessica Antonini. Continuando, poi, a dire che, da quel momento, non ha avuto più alcuna notizia di Davide.

A questo punto, però, ci chiediamo: cosa sarà successo? Sembrerebbe che, dopo qualche giorno dal loro ultimo saluto, Davide abbia chiamato Jessica. E le abbia detto di non sentirsi più sicuro del loro rapporto.

Una brutta delusione, quindi, per Jessica Antonini. Che, tra l’altro, ha raccontato anche il dispiacere di suo figlio per le troppe promesse di Davide. Vi piacevano come coppia?