Anticipazioni Verissimo Le Storie, puntata di Sabato 19 giugno: in puntata tutti ospiti straordinari, ci sarà anche l’amatissimo volto televisivo! Ecco i dettagli.

Un’altra settimana è giunta al termine e come ogni weekend, anche sabato 19 giugno, arriva in tv la splendida Silvia Toffanin. La conduttrice Mediaset con il suo Verissimo regala dichiarazioni esclusive di grandi ospiti italiani: emozioni, risate, intrattenimento…non smette mai di stupire i suoi telespettatori. In attesa che cominci il programma sabato pomeriggio, in tanti si interrogano su quali saranno gli ospiti della puntata. L’appuntamento sarà una vera sorpresa per tutti: vi sveliamo qualche dettaglio!

Anticipazioni Verissimo Le Storie, puntata 19 giugno: grande sorpresa, ci sarà anche lui

Una nuova puntata è pronta: Verissimo Le Storie andrà in onda sabato 19 giugno come di consueto nel primo pomeriggio, su Canale 5. Una gran sorpresa sarà vedere l’intervista a Pierre Cosso, il celebre attore francese che ricordiamo nei panni di Philippe de Il tempo delle mele. Racconterà della sua vita, della sua carriera ed anche del viaggio in giro per il mondo con la sua barca a vela, ‘durato’ 15 anni.

Sabato 19 giugno andrà in onda a Verissimo Le Storie anche il racconto di Elisa Isoardi. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi racconterà a cuore aperto della sua vita privata e della sua carriera. I telespettatori assisteranno anche all’intervista alle cantanti Emma Marrone e Alessandra Amoroso, colleghe in lavoro e grandi amiche nella vita.

A grande richiesta e sorpresa anche Cristiano Malgioglio! Il cantautore e celebre volto televisivo ripercorrerà le tappe della sua vita e della sua carriera ricca di successi: svelerà dettagli sulla ‘storia più importante della sua vita’.

Insomma, non ci resta che attendere sabato 19 giugno per goderci una nuova puntata ricca di dichiarazioni e successi! Verissimo andrà in onda a partire dalle ore 16: il countdown è iniziato.