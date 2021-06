William e Kate, avete mai visto la loro villa a Norfolk? La coppia reale l’hanno mostrata chiaramente: dettagli incredibili.

Di William e Kate, diciamoci la verità, sappiamo davvero ogni cosa. La domanda che, però, adesso vi facciamo è: avete mai visto la loro villa a Norfolk? Senza alcun dubbio, no: ne siamo certi! Ebbene: dopo avervi raccontato della casa di Martina Colombari e Melissa Satta, vi riproponiamo in questo articoli i “dettagli” impressionanti della loro dimora. Anzi, per dirla meglio, sono stati proprio i diretti interessati a mostrarne qualcuno. Come? La risposta è piuttosto semplice: in videochiamata! Insomma, una coppia all’ultima generazione, c’è da ammetterlo!

Cosa è successo, però? Perché William e Kate hanno mostrato la loro villa a Norfolk in videochiamata? Qualche mese fa, la coppia reale si è mostrata su Zoom. Ed ha tenuto una lunga chiacchierata con la linea di assistenza Just “B” di The Hospice UK. È proprio grazie a questa “chiacchierata” che siamo riusciti ad individuare qualche dettaglio della tenuta in campagna del duca e della duchessa di Cambridge. Di che cosa parliamo? Scopriamolo!

William e Kate, avete mai visto la villa a Norfolk? “Dettagli” da far girare la testa

Risale al Gennaio scorso la lunghissima videoconferenza che William e Kate, in diretta dalla loro villa a Norfolk, hanno tenuto con la linea di assistenza che sostiene gli operatori sanitari che hanno, purtroppo, perso persone a loro care, da parenti a colleghi, a cui davano assistenza. È proprio grazie a questa lunghissima chiacchierata su Zoom che siamo riusciti a rintracciare qualche piccolo dettagli della loro tenuta in campagna.

Concessa dalla regina Elisabetta nel giorno delle loro nozze, sembrerebbe proprio che è nella loro villa a Norfolk che Wiliam e Kate hanno trascorso il lockdown scorso con i loro tre figli. Voi, però, l’avete mai vista? Dalla videochiamata su Zoom, siamo riusciti a rintracciare alcuni dettagli. Eccoli:

Purtroppo, non si vede moltissimo, avete ragione. In ogni caso, però, si può vedere chiaramente che William e Kate sono adagiati su un divano di colore chiaro. E che alle loro spalle non soltanto ci sono piante e vasi contenenti fiori, ma anche una grossa lampada da tavolo; una cornice; un grosso specchio e oggetti appesi al muro. Insomma, se questa è l’anteprima, non osiamo immaginare tutto il resto. Cosa ne pensate?