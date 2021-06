Il tatuaggio segreto dell’icona mondiale del pop, Britney Spears: dove lo tiene nascosto e il momento importantissimo che rappresenta.

Negli anni Novanta diventò una vera star planetaria: le sue canzoni pop fecero cantare e ballare milioni e milioni di fan e ancora oggi, dopo varie fasi difficili, Britney Spears è un’artista tra le più apprezzate. Ha conosciuto purtroppo periodi terribili, fatti di depressione e dipendenza dall’alcol a causa dei quali ha perso anche la custodia dei figli.

Eppure, Britney è riuscita più volte a risollevarsi: la cantautrice, ballerina, attrice e stilista nata nel Mississippi sembra non voler deludere i suoi fan più affezionati e ogni volta tira fuori gli artigli per risalire la china.

Sempre seguitissima sui social, Britney ha mostrato qualche giorno fa un dettaglio che non tutti conoscono. Si tratta di un tatuaggio segreto dal significato molto profondo.

Britney Spears mostra il tatuaggio segreto: cosa significa quella scritta

Britney ha molti tatuaggi, ma quello forse più importante lo conoscono in pochissimi. Ne ha infatti uno dietro al collo che solo alcuni notarono quando la sua foto con i capelli rasati fece il giro del mondo.

Quell’immagine risale al 2007, un periodo in cui Britney era particolarmente fragile a causa di problemi con l’alcol e in amore. Dopo essere finita in clinica per una notte, l’artista andò da un parrucchiere di Los Angeles chiedendogli di rasarle i capelli a zero. L’uomo si rifiutò di farlo e allora lei prese un rasoio elettrico e fece tutto da sola. A quel punto, il tatuaggio venne allo scoperto.

Proprio di recente, sul suo profilo Instagram, la Spears ha postato una foto in cui solleva i capelli lasciando scoperta la nuca e mostrando di nuovo quella scritta sulla nuca. Nella didascalia spiega: “‘Mem Hey Shin’. È ebraico e significa guarigione! È il mio tatuaggio preferito ma ironia della sorte non lo vedete mai”.

Voi lo sapevate?