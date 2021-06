Chyler Leigh ha interpretato la dolce Lexie in “Grey’s Anatomy”, la sorellastra della protagonista, Meredith: oggi l’attrice è più splendida che mai, la riconoscete?

Quando è apparsa per la prima volta sullo schermo, il pubblico è rimasto senza parole. Meredith Grey, protagonista dell’omonima e amatissima serie tv, aveva una sorellina (da parte di padre) minore! Con la dolcezza del suo personaggio e l’indiscusso talento della sua interprete, Lexie Grey è riuscita a conquistare i telespettatori e diventare uno dei personaggi preferiti del celebre medical drama. Ci ha fatti innamorare con la sua ingenuità, simpatia e con la storia d’amore epica vissuta con Mark Sloan e resterà sempre nei nostri cuori. Oggi, Chyler Leigh è un vero splendore, riuscite a riconoscerla?

Chyler Leigh, com’è oggi la dolce “Lexie” di Grey’s Anatomy?

Originaria di Charlotte, ha esordito nel panorama artistico lavorando come modella. Il suo debutto in tv arriva giovanissima, a soli 15 anni. Prende parte ad alcune puntate di “Settimo Cielo”, celebre serie televisiva con protagonista la famiglia Camden. L’ammiriamo poi al cinema in “Non è un’altra stupida commedia americana”. Prima di “Grey’s Anatomy” approda a “The Practice-Professione avvocati”. Di recente l’abbiamo vista in “Supergirl”, “Arrow”, “The Flash” e “Legends of Tomorrow”.

Forse non tutti lo ricordano, ma Chyler Leigh era già apparsa in Grey’s Anatomy prima di esserci presentato come “Lexie”. La vediamo alla fine della terza stagione quando sembra interessata al dottor Derek Shepherd incontrato in un bar. Chyler Leigh è amatissima e seguitissima anche sui social: il suo profilo Instagram conta quasi due milioni di follower! Andiamo a scoprire com’è cambiata dai tempi in cui interpretava la dolce “Lexie”: più splendida che mai, riuscite a riconoscerla?

Capelli corti dal taglio sbarazzino e stesso sguardo profondo e vivace: una vera bellezza, non trovate? Il suo talento ci ha fatto innamorare di “Lexie” e siamo certi che continuerà a sorprenderci!