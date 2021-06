La nota cantante Elettra Lamborghini si conferma imperatrice sarcastica sui social: “Con l’uccello in mano”

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più amate del panorama artistico italiano. La nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda di automobili, ha raggiunto l’apice del successo con il singolo Pem Pem, divenuto in breve tempo una hit mondiale. La Lamborghini ha poi pubblicato il suo primo album, Tweerking Queen, che in Italia ha avuto un discreto successo. La cantante ha inoltre partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo nel 2020 con il brano Musica (e il resto scompare).

Oltre ad essere una cantante, la Lamborghini è anche un personaggio televisivo. L’artista ha partecipato ad alcuni reality show girati soprattutto in altri paesi. Tra questi spunta Geordie Shore, quello che le ha sicuramente dato maggior successo.

Elettra Lamborghini, il sarcasmo sui social: cosa ha scritto

Il successo di Elettra non si esaurisce in Italia. La Lamborghini è molto famosa anche nel resto del mondo, soprattutto in Spagna e Sud America. Tutto questo successo si traduce ovviamente in follower sui social. Su Instagram, ad esempio, raggiunge quasi sette milioni di seguaci. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono molto seguite.

Sul popolare social network, la cantante è spesso sarcastica. Un po’ di tempo fa, la Lamborghini pubblicò una foto con un pappagallo, scrivendo: “Foto con l’uccello in mano“. Il gioco di parole ha ovviamente divertito i suoi seguaci, che ormai sono abituati a queste battute.

La foto in questione servì per la copertina del brano La Isla, che vanta la collaborazione con la cantante Giusy Ferreri. Il brano è stato uno dei più ascoltati della scorsa estate. Quest’anno, invece, la Lamborghini prova a ‘sbancare’ le classifiche con il brano Pistolero, già hit sui social e in particolare su Tik Tok.