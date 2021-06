“Facciamo l’amore 5 volte al giorno”: il noto giornalista ritrova la felicità con la giovanissima Vera, di 31 anni più giovane.

Vedete questa bellissima ragazza in foto? Si chiama Vera Miales, ha 36 anni ed ha rubato il cuore ad uno dei giornalisti più famosi della nostra tv. Una grande attrazione tra di loro, nonostante la differenza di età sia piuttosto notevole: ben 31 anni.

LEGGI ANCHE —> Khaby Lame, sapete chi è la fidanzata della star di Tik Tok? Bellissimi insieme

Una differenza di età che, però, non sembra rappresentare un problema, soprattutto dal punto di vista dell’intimità: “È successo anche che abbiamo fatto l’amore cinque volte in un solo giorno”, ha raccontato il giornalista a Nuovo. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

“Facciamo l’amore 5 volte al giorno”: scoppia la passione tra il giornalista Amedeo Goria e Vera Miales

Si, proprio così! Vera Miales è la nuova fiamma di Amedeo Goria, noto giornalista sportivo ed ex marito di Maria Teresa Ruta. Ben trentuno anni di differenza tra i due: lei 36, lui 67, ma la storia procede a gonfie vele, soprattutto dal punto di vista della passione: ” Tra noi c’è una grande attrazione ed è successo anche che abbiamo fatto l’amore cinque volte in un solo giorno. Posso ritenermi fortunato perché l’età non ha intaccato la mia virilità”, spiega il giornalista. E l’attrazione per la modella ed influencer di origini moldave è veramente tanta.

Ma se la passione va alla grande, c’è un punto su cui la coppia si trova in disaccordo: “Mi ha detto che vorrebbe un figlio con me, ma io le ho risposto che, se questo è il suo desiderio, dovrebbe cercarsi un altro uomo. La paternità è un capitolo chiuso per me”. Queste le parole di Amedeo, che è papà dei due figli nati dal matrimonio con la Ruta, Guenda e Gian Amedeo. E voi, cosa pensate di questa coppia formata da Amedeo Goria e Vera Miales?