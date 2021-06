Giulia Stabile torna in tv dopo Amici già da domani: l’annuncio all’improvviso fa impazzire i fan della vincitrice del talent.

È stata una delle concorrenti più amate di Amici, ma non solo dell’ultima edizione. Giulia Stabile ha vinto la 20 esima edizione del talent show di Maria De Filippi, ma la ballerina è stata una delle concorrenti più apprezzate di sempre. Il suo talento è innegabile, ma sono stati anche il suo sorriso e la sua dolcezza a conquistare il pubblico. Che, adesso, non vede l’ora di rivederla in tv.

A quanto pare, qualcosa bolle in pentola per quanto riguarda il futuro televisivo di Giulia. Dato il successo straordinario ottenuto ad Amici, con ogni probabilità Maria De Filippi sta pensando ad un ruolo per la Stabile in questo o altri programmi. In attesa di scoprire di più, però, arriva una notizia certa: la ballerina sarà in tv già domani! Dove? Ve lo sveliamo subito!

Giulia Stabile torna in tv dopo Amici già da domani: ecco dove vedremo l’amatissima ballerina

Tutti pazzi per Giulia Stabile! La ballerina, vincitrice di Amici 20, ha fatto letteralmente innamorare i telespettatori. E Sangiovanni, il cantante conosciuto proprio nel talent, con cui prosegue una bellissima storia d’amore. Anche dopo Amici, i fan li seguono e li sostengono senza sosta. E per i fan c’è una meravigliosa notizia! Giulia sarà in tv domani e ad annunciarlo è stata proprio lei attraverso il sui canale Instagram:

Riconoscete quello studio? Si, è proprio quello di Domenica In! La ballerina sarà in studio con Mara Venier, che tornerà in onda in diretta dopo lo stop della scorsa settimana. Un annuncio che ha fatto letteralmente impazzire i fan di Giulia, che non vedono l’ora di seguirla in tv. L’appuntamento, quindi, è per domani pomeriggio su Rai Uno, a partire dalle 14 e 30. Non perdetevelo!