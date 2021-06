Il film capolavoro di Francis Ford Coppola, Il Padrino, ha segnato la storia del cinema mondiale, ma la famiglia Corleone è esistita davvero?

Tutti lo hanno visto almeno una volta o ne hanno sentito parlare: il film “The Godfather” alias Il Padrino, uscì nelle sale cinematografiche quasi cinquant’anni fa, nel 1972. La vita del boss Don Vito Corleone fu interpretata magistralmente da attori del calibro di Marlon Brando nella prima parte e Robert De Niro nella seconda.

Marlon Brando veste i panni del boss da anziano, mentre De Niro ne racconta la vita da giovane, dall’infanzia fino all’ascesa criminale, con un salto indietro nel tempo. Ma Don Vito Corleone è un personaggio inventato o realmente esistito?

Il Padrino, la verità sul personaggio di Don Vito Corleone

Tratto dall’omonimo romanzo di Mario Puzo del 1969, Il fil Il Padrino narra la storia di Vito Andolini, vero nome del boss italo americano.

Nato a Corleone, in Sicilia, a fine ‘800, Vito perde i genitori e il fratello per mano di don Ciccio, boss del posto membro di Cosa Nostra. Lui viene mandato a New York dove sarà sotto la protezione della famiglia Abbandando, amica degli Andolini. In America da ragazzo cambia il proprio cognome in Corleone, inizia a lavorare per la famiglia che lo ha ospitato e a 18 anni sposa Carmela con la quale ha quattro figli. Perso il lavoro a causa del boss Fanucci, Vito inizia a rubare e uccide Fanucci che nel frattempo gli aveva chiesto i proventi dei suoi furti in cambio di protezione. Da qui comincia l’ascesa al potere di Don Vito.

In realtà questo personaggio è stato inventato, non è mai esistito. La vita di Don Vito Corleone è ispirata a boss vissuti davvero begli anni ’30 e ’40: Carlo Gambino, Lucky Luciano, Frank Costello, Bugsy Siegel.

E voi conoscevate questo retroscena?