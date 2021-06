Ha interpretato “Dana” ne “La vita secondo Jim”, divertentissima sit-com incentrata sulla famiglia: oggi Kimberly Williams-Paisley è un vero splendore, la riconoscete?

“La vita secondo Jim” è stata una sit-com amatissima andata in onda a partire dal 2001. Al centro di rocambolesche e divertentissime vicende c’era il capofamiglia, Jim, irriverente, pigro e brillante, la sua splendida moglie Cheryl e i loro tre bambini. A completare il simpatico scenario trovavamo Andy e Dana, fratello e sorella di Cheryl, nonché migliore amico di Jim il primo e sua acerrima “nemica” la seconda. Stagione dopo stagione, le vicende della divertentissima famiglia hanno appassionato e fatto ridere il pubblico, senza mai tralasciare sentimenti e profondità. Oggi Kimberly Williams-Paisley, interprete di Dana, è un vero splendore: la riconoscete?

Kimberly Williams-Paisley: com’è oggi l’interprete di “Dana”?

Classe 1971, l’attrice ha preso anche il cognome del secondo marito, il musicista Brad Paisley. La sua è una famiglia di talenti: anche la sorella, Ashley, è una celebre attrice. Kimberly ha esordito giovanissima al cinema interpretando la bellissima e brillante Annie Banks nel film “Il padre della sposa” e nel suo seguito.

Dal punto di vista televisivo, “La vita secondo Jim” è stato senza dubbio il suo successo più grande. L’abbiamo ammirata poi in “Royal Pains”, “Nashville”, “Due uomini e mezzo” (in cui ha recitato anche Courtney Thorne-Smith, interprete di “Cheryl”. Di recente è apparsa in due episodi dell’acclamata serie tv “The Flash”. Seguitissima sui social, l‘attrice vanta un profilo Instagram da oltre seicentomila follower. Volete vedere com’è cambiata dai tempi de “La vita secondo Jim”? Ecco uno scatto pubblicato da Kimberly stessa qualche tempo fa.

La riconoscete? Sempre bellissima e ricca di eleganza, il suo fascino è rimasto inalterato. Kimberly Williams-Paisley è mamma di due bambini, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2009. Non vediamo l’ora di sapere quale sarà il suo prossimo progetto!