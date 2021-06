Un incredibile retroscena che riguarda Maria De Filippi e suo marito Maurizio Costanzo all’inizio della loro conoscenza: l’avreste mai detto?

Da tanti anni ormai Maria De Filippi e Maurizio Costanzo formano una delle coppie più longeve e armoniose dello spettacolo. La loro unione, pur non essendo nata in maniera convenzionale, si è rivelata essere una delle più forti e durature di sempre. Lo dimostra il fatto che dopo tre matrimoni interrotti, il celebre giornalista abbia trovato finalmente la stabilità nell’amatissima conduttrice con cui è sposato dal 1995.

Ma come si sono conosciuti Maria e Maurizio? Non tutti sanno che inizialmente lei non avesse molta simpatia per lui: lo ha confessato proprio la De Filippi nel corso di un’intervista a Domenica In da Mara Venier lo scorso mese di ottobre. Si tratta di un retroscena davvero incredibile, vediamo perché.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, cosa accadde quando si conobbero: incredibile!

Come ben sappiamo, la De Filippi è originaria di Pavia ed è laureata in Giurisprudenza. Come ha raccontato lei stessa alla collega Venier, avrebbe voluto diventare magistrato e infatti provò anche a superare il concorso. “Mia madre mi concesse un solo tentativo, non andò bene e iniziai a lavorare. A me piaceva restare a Pavia, a Roma non ci volevo venire. Mia madre decise di mandarmici a calci nel sedere perché Pavia la vedeva troppo stretta”, racconta Maria.

Fu proprio nella Capitale che incontrò Maurizio Costanzo: “Lavoravo all’Univideo, un’associazione contro la pirateria delle videocassette. Mi mandarono a Venezia per un dibattito e andai a prendere Maurizio Costanzo per portarlo al Festival”.

Dopo una settimana, Costanzo le chiese di lavorare con lui. A questo punto, la conduttrice fa una confessione davvero inaspettata dicendo che l’attuale marito all’inizio non le stava affatto simpatico. “Faceva sempre domande scomode. A Venezia mi mise in imbarazzo perché mi disse ‘La prego, si può spostare che vorrei evitare fotografie con lei’. Ci rimasi male, pensai questo è pazzo”, ha spiegato Maria.

L’avreste mai immaginato?