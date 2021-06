Avete mai visto la casa di Nino D’Angelo? Sui social, spuntano alcuni scatti: è praticamente impossibile non fare caso a quel dettaglio.

È uno dei più grandi cantautori italiani, Nino D’Angelo. Attore, sceneggiatore, compositore, scrittore e regista, il sessantaquattrenne napoletana è la vera e propria perla della musica italiana. Cosa sappiamo, però, su di lui? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato del dramma che il buon D’Angelo ha svelato in una sua intervista a Today. Siete curiosi, però, di sapere qualche dettaglio in più sulla sua “vita”? Ad esempio, sul suo canale social ufficiale, Nino è attivissimo. E, spesso e volentieri, condivide degli scatti che lo ritraggono all’interno della sua casa. Ecco. A tal proposito, voi l’avete mai vista?

Dove vive Nino D’Angelo? E, soprattutto, avete mai visto la sua casa? Spulciando il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare qualche scatto della sua umilissima dimora. Siete curiosi di vederla anche voi? Ci pensiamo immediatamente. A partire dalla cucina fino al suo soggiorno, vi mostreremo tutti i suoi dettagli.

Nino D’Angelo, la sua casa è fantastica: l’avete mai vista?

In questi ultimi giorni, vi abbiamo mostrato le case di qualche vip. A partire da Melissa Satta fino a Martina Colombari, per quello che ci era possibile, vi abbiamo mostrato i dettagli delle loro dimore. Adesso, invece, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sulla casa di Nino D’Angelo? Benissimo: ci pensiamo noi!

Dando un’occhiata approfondita al suo canale social ufficiale, sul quale il cantautore italiano è attivissimo, siamo riusciti a rintracciare alcuni dettagli della casa di Nino D’Angelo. Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nino D’Angelo (@nino.dangelofficial)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nino D’Angelo (@nino.dangelofficial)

In questi due video, si vede chiaramente la cucina di casa D’Angelo. Ricca di accessori da utilizzare per preparare dei piatti succulenti ed imperdibili, la stanza presenta mobili di colore rosso o, addirittura, bourdeaux laccato, piastrelle di colore azzurro e pavimento di colore chiaro. Ma non è affatto finita qui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nino D’Angelo (@nino.dangelofficial)

Non abbiamo una grandissima visuale, è vero. Sembrerebbe che, però, la casa del buon D’Angelo abbia un vasto balcone che permette al maestro di rilassarsi e comporre i suoi capolavori. E non l’unico. Spulciando con attenzione le foto, non abbiamo potuto fare a meno di notare questo dettaglio. Guardate un po’ qui:

Un pianoforte, si! Nel soggiorno di casa, arredato da divani di colore chiaro e parquet marrone scuro, la leggenda napoletana ha anche un pianoforte tutto suo. Insomma, una casa davvero pazzesca, c’è da ammetterlo. A voi piace?