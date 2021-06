Rosa Perrotta commenta quanto accaduto a Gianmarco Onestini a Supervivientes: ecco le parole dell’ex tronista ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi a Casa Chi.

La scena di Gianmarco Onestini sofferente mentre gli fanno un clistere è una scena televisiva che difficilmente il pubblico dimenticherà. Il naufrago di Supervivientes, l’Isola dei Famosi spagnola, ha avuto dei problemi fisici: è intervenuto un medico, costretto a sottoporlo ad un clistere. Il programma ha mandato in onda la ‘procedura’ senza remore. L’episodio ha fatto chiacchierare molti del pubblico, anche Rosa Perrotta. In tanti, gli amanti del reality, ricorderanno che l’ex tronista all’Isola dei Famosi ebbe un durissimo scontro con Nadia Rinaldi, proprio per via di un clistere. L’ex naufraga rinfacciò alla Perrotta di averle fatto un clistere, facendo scatenare Rosa. Quest’ultima ha commentato l’episodio legato a Gianmarco Onestini: ecco le sue parole.

Rosa Perrotta: “So cosa si prova, vederlo spiattellato così…”, viene ripreso tutto

Rosa Perrotta in una diretta con Casa Chi ha commentato quanto accaduto a Gianmarco Onestini durante l’esperienza a Supervivientes. “Non è una bella cosa da vivere, so cosa si prova in quelle circostanze. Non è piacevole viverle quelle cose. Vederle poi spiattellate così, lo trovo veramente brutto, di pessimo gusto ed ai limiti della decenza. Io sarei impazzita se avessero fatto una cosa del genere con me“.

La Perrotta ha proseguito tirando in ballo quanto accadde durante la sua Isola dei Famosi, con Nadia Rinaldi. “Di me lo disse una concorrente, è stata poco carina ma è stata ripagata allo stesso modo perché poi eravamo in nomination e Nadia abbandonò di lì a pochissimo l’Isola. Anche l’Italia non aveva apprezzato questa ‘carineria’, questo gesto un po’ così ‘raffinato’, tra l’altro usato contro di me in maniera becera” ha spiegato.