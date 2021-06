La dottoressa Vincent è la colonna portante del programma “Piedi al Limite”, ma sapete chi è suo fratello? Spunta un retroscena inedito.

Dopo “Vite al limite” e “La dottoressa Pimple Popper”, un altro ed imperdibile programma ha travolto le nostre viste. Di quale stiamo parlando esattamente? La risposta è piuttosto semplice: “Piedi al limite”. Guidato dalla bellissima e professionali Ebonie Vincent, insieme ad un fedele compagno, lo show di Real Time racconta la storia di gente comune che, purtroppo, soffre di malattie piuttosto anomale ai loro piedi. A partire, quindi, da “semplici” malformazioni fino ad eruzioni cutanee e chi più ne ha più ne metta, il programma porta alla luce problematiche di cui non si parla tutti i giorni.

A catturare l’attenzione del pubblico, ovviamente, è stata anche lei: la bellissima e simpaticissima dottoressa Ebonie Vincent. Ecco, ma cosa sappiamo su di lei? Nel corso della sua trasmissione, la dottoressa ha conquistato tutti e su questo non ci sono dubbi. Siete curiosi, però, di sapere qualche cosa in più? Scopriamolo!

Piedi al Limite, sapete chi è il fratello della dottoressa Vincent? Non tutti lo conoscono

Insieme al suo collega Brad Schaeffer, la dottoressa Ebonie Vincent è colei che prende in “cura” i casi più imbarazzanti di “Piedi al Limite”. E cerca di trovarne una soluzione. Anche voi siete rimasti completamente ammaliati dalla sua bellezza? È praticamente impossibile resistervi, avete ragione! Ebbene. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: cosa sappiamo su di lei? Siete curiosi di sapere qualche dettaglio in più su Ebonie Vincent?

Purtroppo, le notizie che abbiamo su di lei sono piuttosto poche. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Ebonie Vincent sia nata il 23 Luglio del 1986. E che, prima di intraprendere la carriera medica, fosse una pallavolista. Seppure attivissima ed amatissima sul suo canale social ufficiale, attualmente, non ci è dato sapere se la dottoressa sia sposata, fidanzata o se abbia, addirittura, dei figli.

Cosa sappiamo, però, della sua famiglia? Anche in questo caso, purtroppo, le informazioni sono minime. Da quanto si apprende da Distractify.com, sembrerebbe che la bella Ebonie non sia l’unico medico di casa. Seppure non abbiamo notizie sulla sua specializzazione, sembrerebbe che il fratello della Vincent, di nome William, abbia intrapreso questa strada.

Eravate a conoscenza di questo “retroscena” sul fratello della dottoressa Ebonie Vincent?