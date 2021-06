Ricky Martin ha stravolto il suo look con un colore totalmente inedito: in tanti hanno avuto difficoltà nel riconoscerlo, ecco come si è mostrato diversi mesi fa!

E’ uno dei volti più noti in tutto il mondo. Ricky Martin, all’anagrafe Enrique Martin Morales, è il cantante e ballerino portoricano. E’ considerato il Re del Pop Latino: ha fatto danzare milioni di persone in tutto il mondo con le sue hit. Di San Juan, a Porto Rico ha cominciato nel mondo della musica da giovanissimo. Il classe ’71 con Livin la vida loca, un dos tres Maria è diventato famosissimo in tutto il mondo ma non solo. Il suo bell’aspetto ha fatto innamorare migliaia e migliaia di donne. Non tutti hanno fatto caso ad uno stravolgimento del suo look diverso tempo fa: è stato difficile riconoscerlo.

Ricky Martin stravolge il look: così come si è mostrato è difficile riconoscerlo

Ricky Martin lo scorso febbraio si mostrava sui social in una versione totalmente inedita. Il celebre cantante e ballerino, noto personaggio televisivo portoricano, mesi fa ha deciso di stravolgere il suo look colorando la sua barba. Ricky Martin si è mostrato proprio così ed è stato difficile, per molti, riconoscerlo:

Ovviamente, Ricky ha conquistato tutti e tutte anche con questo nuovo look: migliaia i commenti ricchi di complimenti per lui.

Vita privata del celebre cantante

Ricky Martin è sposato con Jwan Yosef, un pittore ed artista siriano. Già papà di due gemelli, Matteo e Valentino, avuti tramite maternità surrogata, con il suo compagno ha accolto in famiglia Lucia e Renn. Entrambi, anche loro, nati attraverso maternità surrogata.

