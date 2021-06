Romina Power scrive sui social: “Mi ricorda che c’era qualcuno che mi amava”, Al Bano però non c’entra nulla

La storia d’amore tra Al Bano Carrisi e Romina Power ha fatto sognare gli italiani. I due si sono conosciuti in giovane età ed hanno avuto ben quattro figli: Ylenia, scomparsa tra il 31 dicembre 1993 e il 1° gennaio 1994, Yari Marco, Cristel e Romina Jr. Da molti sono stati definiti la coppia più bella del mondo. Il loro matrimonio è naufragato dopo circa ventinove anni. La storia d’amore è terminata nel luglio del 2012, quando hanno deciso di separarsi.

Dopo la lunghissima storia d’amore con Romina, il cantante ha voltato pagina, iniziando una relazione amorosa con la showgirl Loredana Lecciso. Con lei ha avuto altri due figli: Jasmine e Albano Jr. detto Bido.

Romina Power, “mi amava”: non si tratta di Al Bano

Romina Power è molto seguita sui social. Su Instagram, ad esempio, conta più di duecentomila seguaci. Sul popolare social network pubblica spesso scatti del passato, in genere ricordi.

Un po’ di tempo fa, Romina ha pubblicato una foto del padre, l’indimenticabile attore Tyrone Power, scrivendo: “Ogni tanto trovo una foto che mi scalda il cuore e mi ricorda che c’era qualcuno che mi amava”. La Power parla di qualcuno che l’amava, ma in questo caso non si tratta di Al Bano.

La cantante è – come abbiamo detto – figlia dell’attore statunitense Tyrone Power e dell’attrice Linda Christian. Il padre è ricordato in particolare per parti di eroe malinconico e spesso perdente oppure di “bel tenebroso”, in film girati fra gli anni trenta e cinquanta. È morto per infarto il 15 novembre 1958, sul set del film Salomone e la regina di Saba. Fu colto da malore durante una pausa delle riprese del duello con l’attore George Sanders, Power morì in seguito durante il trasporto all’ospedale. È stato sepolto all’Hollywood Forever Cemetery, il cimitero dei divi sulla collina di Hollywood.