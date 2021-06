È stata la velina mora di Striscia la Notizia nel 1992, eccola oggi dopo 30 anni: resterete senza parole!

Di veline famose a Striscia la Notizia ne sono passate davvero tantissime! Tantissime showgirl oggi molto note hanno mosso i primi passi in tv proprio sul bancone del noto tg satirico di Canale 5. È successo anche a lei, che ha esordito a Striscia nell’edizione del 1992- 1993. La ricordate?

Sono passati circa 30 anni ed oggi ha 50 anni. Siete curiosi di scoprire come è diventata? Ecco gli scatti pubblicati su Instagram.

Ebbene si, questa bellissima mora è proprio lei, Fanny Cadeo, all’anagrafe Stefania Cadeo. L’attrice e personaggio televisivo è diventata famosa proprio grazie alla partecipazione a Striscia la notizia nel ruolo di velina, nel 1992, per diverse edizioni fino al 1994. Successivamente l’abbiamo vista in tantissimi programmi di successo della nostra tv. Ma siete curiosi di vederla oggi, a 50 anni. Ecco uno scatto pubblicato proprio da lei su Instagram:

Eh si, da restare senza parole! Sono passati circa 30 anni ma sembra che il tempo si sia fermato per la meravigliosa showgirl. Che è apparsa anche in alcuni episodi di alcune famose serie tv, come Un posto al sole e La squadra. Ecco un altro scatto condiviso poco fa sul suo canale ufficiale di Instagram:

E voi, ricordavate gli inizi della bellissima Fanny Cadeo? Quali sono state le veline che avete amato di più in tutte queste edizioni del tg satirico di Canale 5?

Shaila e Mikaela lasciano Striscia la Notizia

E a proposito di veline, quest’anno, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva hanno detto addio a Striscia la notizia, dopo ben quattro anni nel cast del tg: la loro ultima puntata è andata in onda sabato 12 giugno