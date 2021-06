Chi è la tata di Chiara Ferragni e Fedez? Si chiama Rosalba ed i due figli dei Ferragnez sono pazzi di lei.

Federico Lucia e Chiara Ferragni formano la coppia più famosa d’Italia. Il celebre rapper conosciuto come Fedez e l’imprenditrice digitale sono noti in tutto il mondo: nel nostro paese sono delle vere e proprie star. La loro unione ha fatto letteralmente impazzire migliaia di fan: il matrimonio tra i due, celebrato a Noto nel 2018, ha battuto il Royal Wedding. Ha avuto più visibilità quello dei Ferragnez che quello di Meghan ed Harry. Fedez e Chiara hanno dato alla luce due magnifici bambini, Leone e Vittoria, e sui social dimostrano quanto siano perfetti anche come genitori. Chiara è una mamma presente ed amorevole: non ha mai smesso di lavorare e così ha Rosalba come tata. La donna è diventata parte integrante dei Ferragnez: ma chi è?

Chi è la tata di Chiara Ferragni e Fedez: la splendida Rosalba, cosa sappiamo di lei

Chiara Ferragni e Fedez sono i genitori di Leone e Vittoria: della famiglia Ferragnez fa parte anche la tata, Rosalba. E’ diventata parte integrante della family anche se non usa i social e non appare solitamente nelle IG story di Fedez e la Ferragni.

La donna è entrata in casa Lucia Ferragni quando è nato Leone: l’influencer presentò ai suoi milioni di follower la tata di suo figlio, definita ‘nanny’, la migliore di tutti i tempi.

In questi anni è rimasta al fianco di Chiara che nonostante sia una mamma presente, non nasconde di avere bisogno di un piccolo aiuto in casa. La donna non è attiva sui social ma sappiamo, attraverso le poche IG story pubblicate da Chiara, che i bimbi sono pazzi di lei.