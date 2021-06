Totti e Ilary Blasi, vista mozzafiato per l’anniversario: i dettagli della location da sogno in cui la coppia ha festeggiato 16 anni di matrimonio.

Un giorno speciale per una delle coppie più belle e amate. Oggi, 19 giugno, Francesco Totti e Ilary Blasi festeggiano 16 anni di matrimonio! I due si sono sposati proprio in questa data, nel 2005, ed oggi hanno voluto festeggiare il loro anniversario in modo speciale.

LEGGI ANCHE —> Quanto guadagnano Francesco Totti ed Ilary Blasi? Tutti i numeri

Una cena in una location meravigliosa, nel cuore di Roma, in compagna dei loro tre figli. Una terrazza nel cuore di Roma, con una vista mozzafiato sulla città. Curiosi di sapere di più sul posto? Vi sveliamo tutti i dettagli!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Totti e Ilary Blasi festeggiano l’anniversario in una location da sogno nel cuore di Roma: tutti i dettagli

Un anniversario da sogno per Francesco Totti ed Ilary Blasi. 16 anni di amore per la splendida coppia, che per l’occasione sta trascorrendo la serata in un posto davvero incantevole. A mostrarlo sono stati proprio il campione giallorosso e la conduttrice, attraverso i propri profili social. Date un’occhiata:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Eh si, chi non vorrebbe cenare in un posto del genere? Si tratta del Vio’s Cooking, un ristorante esclusivo nel cuore di Roma. Una location incantevole, come si può vedere anche nelle immagini postate da Ilary Blasi nelle sue stories:

La family Totti ha cenato sulla terrazza, ma il ristorante ha anche sale interne. Se siete curiosi di scoprire i dettagli di questo posto da favola, fate un giro sulla pagina ufficiale di Instagram. Non ve ne pentirete. Nelle stories pubblicate poco fa, potrete trovare anche la torna personalizzata, per l’anniversario di Totti e Ilary. Ai quali non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore per i loro 16 anni di amore puro. Buon anniversario a questa meravigliosa coppia!