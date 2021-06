L’amatissima Barbara D’Urso non ci sta e mostra sui social qualcosa che la fa andare su tutte le furie: la conduttrice perde le staffe.

Qualcosa di intollerabile per Barbara D’Urso è accaduto, tanto da spingere l’amata conduttrice Mediaset a condividere un post al riguardo sul suo seguitissimo account Twitter.

Passionale e decisa nelle sue battaglie, la D’Urso non ha mai fatto mistero delle sue convinzioni riguardo a certe questioni. D’altronde, è proprio questo suo mostrarsi sensibile a tematiche importanti a livello sociale che la rende così vicina al suo pubblico. Quest’ultimo dovrà fare a meno di lei in questo periodo estivo, ma il suo Pomeriggio Cinque tornerà ad accompagnare i nostri pomeriggi tra pochissimi mesi, si tratta solo di attendere un po’.

Intanto la bella Barbara non perde il contatto con i fan restando attivissima sui suoi canali social, dove continua a condividere scatti, ricordi e riflessioni con i follower. Di recente la D’Urso ha utilizzato Twitter per mostrare qualcosa di veramente sgradevole e per ribadire il suo pensiero sulla lotta per i diritti gay.

Barbara D’Urso perde le staffe: la conduttrice è indignata

Su Twitter la presentatrice partenopea ha mostrato in questi giorni la foto di una panchina dipinta con i colori dell’arcobaleno (simbolo della comunità omosessuale).

Su questa panchina una scritta volgare ed offensiva rivolta ai gay. Barbara ha commentato l’immagine scrivendo: “Perché? Non è vandalismo, anche questa è un’aggressione omofoba! L’Italia non può essere ancora questo…”.

Parole forti su un tema che ormai non dovrebbe neanche più esistere, ma che a quanto pare continua a rappresentare uno dei problemi di questo Paese. Complimenti alla D’Urso che con tanta sensibilità non abbassa mai la guardia su questi argomenti così importanti continuando a battersi come una leonessa per difendere ciò in cui crede.