Ciro Immobile, avete mai visto la sua casa? E’ pazzesca, impossibile non ammirarla! Alcuni dettagli sono particolari!

Attaccante della Lazio e della Nazionale Italiana, Ciro Immobile ci sta facendo sognare con le sue imprese, e in questo ultimo periodo, lo stiamo ammirando agli Europei di calcio 2020, dove l’Italia sta dando il meglio. Lo conosciamo benissimo, dato che, la sua carriera calcistica è risaputa. Ma cosa sappiamo, invece, di lui, oltre alla sue famose capacità in campo? Per caso, avete mai visto la sua casa?

Andando a curiosare sul profilo instagram del calciatore, abbiamo notato che in alcune foto è possibile ammirarlo insieme alla sua famiglia, in casa. Alcuni dettagli sono bellissimi!

Avete mai visto la casa di Ciro Immobile? E’ bellissima e molto moderna

E allora, avete mai visto la casa di Ciro Immobile? Andando a curiosare sul suo profilo instagram, abbiamo notato alcuni scatti che l’attaccante condivide sui social, insieme alla sua meravigliosa famiglia.

Ovviamente, l’occhio è caduto su alcuni particolari, evidenti dalle immagini. Sono molte le foto che uno dei calciatori più amati e apprezzati rende note sul suo profilo instagram, dove riscontra un seguito di ben oltre il milione di follower, e cosa potevamo aspettarci? Ma adesso, tornando al nostro punto di partenza, avete mai visto la sua casa? Osservate in basso: in questi pochi scatti è possibile ammirare alcuni piccoli spazi. Questa, infatti, dovrebbe essere la sua dimora.

Notiamo subito che l’arredamento è molto moderno, con toni di bianco e nero.

Nella foto dove lo vediamo insieme a sua moglie, Jessica Malena, che risale al Natale 2020, spostiamo la nostra attenzione su alcuni particolari presenti, oltre che sulla bellezza della coppia, difficile da non ammirare, non trovate?